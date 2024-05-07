Мама, яка 6 років годувала чоловіка грудьми, хоче четверту дитину, щоб він міг робити це знову

Пара наполягає на тому, що грудне вигодовування ніколи не було для неї сексуальним.

Жінка з Флориди, США, яка зблизилася зі своїм чоловіком, годуючи його грудьми протягом шести років, розглядає можливість народити ще одну дитину, щоб продовжити цей зв'язок.

Про це пише New York Post.

31-річна Рейчел Бейлі та її 30-річний чоловік Александер "оплакують" свій нетрадиційний метод зв'язку відтоді, як їхній молодший син відмовився пити грудне молоко і у мами воно припинило вироблятися.

"Я годувала грудьми і сина, і чоловіка, а потім одного дня мій син просто припинив цікавитися моїм грудним молоком", - розповіла Рейчел в інтерв'ю Caters News. "Я продовжувала годувати Александера близько двох тижнів, але моє тіло ніби знало, що моєму синові більше не потрібне молоко, і воно зникло".

Александр та Рейчел Бейлі / Фото: Caters

Вони замислилися про те, щоб завести четверту дитину, щоб повернутися до грудного вигодовування. Втім, пара також думає, що їм слід шукати інші способи зв'язку.

"Ми зрозуміли, що це було б радикальним кроком і вимагало б багато роботи, тому натомість ми почали шукати інші способи, які могли б зблизити нас як пару", - зізналася Рейчел.

Тепер пара прокидається о 5 ранку щодня, щоб медитувати і провести час разом перед початком дня.

"Ми прокидаємося щоранку о 5-й, ще до того, як почнеться божевілля дня, і насолоджуємося спокоєм раннього ранку. Ми розмовляємо, медитуємо і просто дихаємо", - ділиться Рейчел. "Ми також розпочали декілька спільних бізнес-проєктів, і це стало для нас новим цікавим способом зближення".

Александр та Рейчел Бейлі / Фото: Caters

Відтоді, як Рейчел вперше розповіла, що годує чоловіка грудьми після годування дитини, вона почала отримувати дивні запити.

"Люди досі щодня запитують мене, чи можуть вони купити моє грудне молоко. Навіть були люди, які запитували, чи можуть вони зустрітися зі мною, щоб я могла погодувати їх грудним молоком", - сказала вона. "Ми мали багато запитів від людей, які просили нас зняти відео, як ми годуємо грудьми, але ми ніколи не розглядали цю пропозицію, хоча я впевнена, що гроші були б непоганими".

Але Рейчел наполягає на тому, що грудне вигодовування "ніколи не було сексуальним" для неї та її чоловіка – вони робили це, тому що це був "дивовижний спосіб для них зблизитися і поділитися чимось особливим як пара".

Александр та Рейчел з дітьми / Фото: Caters

Подружжя не зважає на негативні коментарі в Інтернеті: "Коли люди бачать нас особисто, вони зазвичай ставляться до нас дуже добре і з розумінням, а це головне".

Нагадаємо, мама спантеличила, що досі годує грудьми свою дев'ятирічну доньку. Користувачі були шоковані зізнанням жінки.

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