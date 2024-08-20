Мама, яка розірвала 15-річний шлюб заради молодого єгиптянина, усвідомила жах через декілька днів

Застрягши у шлюбі, який "застоявся", життя британки Джулії Кларк змінилося назавжди під час сімейної відпустки в Єгипті, і її остаточне рішення залишило її із серйозними жалем.

Про це пише Mirror.

53-річна мама трьох дітей відпочивала з чоловіком Пітером та їхніми двома доньками, Меліссою та Амейлою, коли вона привернула увагу працівника готелю Ахмеда, якому зараз 35 років. У жовтні 2016 року Ахмед додав її до друзів на Facebook і вони почали спілкуватися. Дружня бесіда зрештою переросла в романтичну, і через три місяці Ахмед зізнався в коханні домогосподарці Джулії, яка незабаром почала відчувати те ж саме.

Підслухавши телефонні розмови Джулії з Ахмедом, її чоловік Пітер сказав, що якщо вона хоче нового життя, їй потрібно просто піти. Не в силах боротися зі своїми почуттями до Ахмеда, Джулія повірила, що він мав рацію на той момент, але, слідуючи за покликом серця, її ілюзії луснули.

Джулія та Ахмед / Фото: Mirror

Джулія та Пітер розпочали свій шлюборозлучний процес у березні 2017 року, залишаючись у дружніх стосунках. Попри сум, Джулія з нетерпінням чекала на можливість почати все заново з "хлопчиком-іграшкою" Ахмедом і у вересні 2018 року полетіла до Єгипту у 12-денну відпустку. Саме під час цієї поїздки Ахмед освідчився і закохана Джулія з радістю погодилася.

У вересні 2020 року, після того, як вона літала до Єгипту кожні вісім-дев'ять місяців, Джулія з Лінкольна попрощалась із сім'єю в аеропорту та вирушила у своє "нове життя" з Ахмедом. Пара одружилася всього через 12 днів у Каїрі, але, на жаль, їхній казковий роман був нетривалим. За словами Джулії, від цього моменту вона зробила нищівне усвідомлення щодо поведінки Ахмеда.

Джулія та Ахмед / Фото: Mirror

"Ахмед більше не переймався тим, щоб тримати мене за руку на публіці, і не хотів водити мене до кафе. Він йшов на декілька годин уночі і залишав мене одну в квартирі, не даючи жодного уявлення, де він перебуває. Я і так страждала на тривожність, але це посилило ситуацію. Через рік я повернулася до Англії, щоб відвідати свою сім'ю на два місяці, і коли я збиралася повернутися до Єгипту, я відправила Ахмеду повідомлення із запитанням, чи можемо ми знову жити добре. Він почав водити мене кудись частіше, і я подумала, що він змінився", - пожалілася вона.

Потім, у лютому 2022 року, Ахмед повів Джулію до "гарного" кафе, яке їй подобалося, і видав величезну "бомбу", яка "зламала" її. Джулія пригадала: "Він сказав мені, що йому треба одружуватися з єгиптянкою, щоб мати дітей, оскільки я вже старша і в мене вже настала менопауза. Це зламало мене. Я не могла сидіти і знати, що мій чоловік поїхав народжувати дітей із іншою жінкою. Ми говорили про інших дружин протягом усіх наших стосунків, але він сказав мені, що йому ніхто інший не потрібен і що він не проти не мати своїх дітей. Ми одружилися за ісламськими законами, і вони запитали мене, які умови я хочу включити до шлюбного договору, тому я сказала, що не хочу, щоб він одружився з другою дружиною. Однак Ахмед мав право на чотирьох дружин, тому у нас була письмова угода, що якщо він захоче ще одну дружину, він повинен отримати мій дозвіл, який, очевидно, ніколи не зможу дати. Я сказала йому, що не можу ним ділитися. Він сказав мені забути те, що він сказав, але я не могла і ми віддалилися. Я відступила від стосунків, бо не бачила у них майбутнього. Я почувалася безглуздо. Мій колишній Пітер був гарною людиною. Я віддала все Ахмеду. Я віддала йому світ".

Ахмед залишив їхню квартиру до липня 2022 року, і вони розлучилися у вересні 2022 року. Джулія, яка відчуває, що "витратила марно шість років свого життя", повернулася до Великої Британії в листопаді 2023 року якраз до 18-річчя своєї дочки, а через шість тижнів вона полетіла до Єгипту, оскільки в неї там усе ще була квартира. Вона повернулася до Лінкольна в січні цього року і каже, що все ще сумує за "людьми та культурою" Єгипту.

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Хоча вона все ще сподівається знайти того єдиного, Джулія вважає, що "немає жодних шансів на примирення з Пітером". Вона продовжила: "Я зустріла іншого єгиптянина до того, як повернулася до Великої Британії, він був ближче до мого віку, і я думаю, що він справді піклується про мене. Але в моменти сумнівів у собі я думаю: "Це не по-справжньому", тому що я помилково думала, що те, що в мене було з Ахмедом, було справжнім".

Ахмед сказав: "Це було ісламське весілля в ісламській країні, так що технічно мені дозволялося мати чотирьох дружин. Джулія – англійка, а я – єгиптянин, і між нами багато відмінностей у мисленні та культурі".

Нагадаємо, турист прилетів до Єгипту і виявив, що його готелю насправді не існує. Він самотужки забронював "розкішне" помешкання.

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