Мама, яка розірвала 15-річний шлюб заради молодого єгиптянина, усвідомила жах через декілька днів

Вона розповіла, чому пожалкувала про другий шлюб.
Застрягши у шлюбі, який "застоявся", життя британки Джулії Кларк змінилося назавжди під час сімейної відпустки в Єгипті, і її остаточне рішення залишило її із серйозними жалем.
Про це пише Mirror.
53-річна мама трьох дітей відпочивала з чоловіком Пітером та їхніми двома доньками, Меліссою та Амейлою, коли вона привернула увагу працівника готелю Ахмеда, якому зараз 35 років. У жовтні 2016 року Ахмед додав її до друзів на Facebook і вони почали спілкуватися. Дружня бесіда зрештою переросла в романтичну, і через три місяці Ахмед зізнався в коханні домогосподарці Джулії, яка незабаром почала відчувати те ж саме.
Підслухавши телефонні розмови Джулії з Ахмедом, її чоловік Пітер сказав, що якщо вона хоче нового життя, їй потрібно просто піти. Не в силах боротися зі своїми почуттями до Ахмеда, Джулія повірила, що він мав рацію на той момент, але, слідуючи за покликом серця, її ілюзії луснули.
Джулія та Пітер розпочали свій шлюборозлучний процес у березні 2017 року, залишаючись у дружніх стосунках. Попри сум, Джулія з нетерпінням чекала на можливість почати все заново з "хлопчиком-іграшкою" Ахмедом і у вересні 2018 року полетіла до Єгипту у 12-денну відпустку. Саме під час цієї поїздки Ахмед освідчився і закохана Джулія з радістю погодилася.
У вересні 2020 року, після того, як вона літала до Єгипту кожні вісім-дев'ять місяців, Джулія з Лінкольна попрощалась із сім'єю в аеропорту та вирушила у своє "нове життя" з Ахмедом. Пара одружилася всього через 12 днів у Каїрі, але, на жаль, їхній казковий роман був нетривалим. За словами Джулії, від цього моменту вона зробила нищівне усвідомлення щодо поведінки Ахмеда.
"Ахмед більше не переймався тим, щоб тримати мене за руку на публіці, і не хотів водити мене до кафе. Він йшов на декілька годин уночі і залишав мене одну в квартирі, не даючи жодного уявлення, де він перебуває. Я і так страждала на тривожність, але це посилило ситуацію. Через рік я повернулася до Англії, щоб відвідати свою сім'ю на два місяці, і коли я збиралася повернутися до Єгипту, я відправила Ахмеду повідомлення із запитанням, чи можемо ми знову жити добре. Він почав водити мене кудись частіше, і я подумала, що він змінився", - пожалілася вона.
Потім, у лютому 2022 року, Ахмед повів Джулію до "гарного" кафе, яке їй подобалося, і видав величезну "бомбу", яка "зламала" її. Джулія пригадала: "Він сказав мені, що йому треба одружуватися з єгиптянкою, щоб мати дітей, оскільки я вже старша і в мене вже настала менопауза. Це зламало мене. Я не могла сидіти і знати, що мій чоловік поїхав народжувати дітей із іншою жінкою. Ми говорили про інших дружин протягом усіх наших стосунків, але він сказав мені, що йому ніхто інший не потрібен і що він не проти не мати своїх дітей. Ми одружилися за ісламськими законами, і вони запитали мене, які умови я хочу включити до шлюбного договору, тому я сказала, що не хочу, щоб він одружився з другою дружиною. Однак Ахмед мав право на чотирьох дружин, тому у нас була письмова угода, що якщо він захоче ще одну дружину, він повинен отримати мій дозвіл, який, очевидно, ніколи не зможу дати. Я сказала йому, що не можу ним ділитися. Він сказав мені забути те, що він сказав, але я не могла і ми віддалилися. Я відступила від стосунків, бо не бачила у них майбутнього. Я почувалася безглуздо. Мій колишній Пітер був гарною людиною. Я віддала все Ахмеду. Я віддала йому світ".
Ахмед залишив їхню квартиру до липня 2022 року, і вони розлучилися у вересні 2022 року. Джулія, яка відчуває, що "витратила марно шість років свого життя", повернулася до Великої Британії в листопаді 2023 року якраз до 18-річчя своєї дочки, а через шість тижнів вона полетіла до Єгипту, оскільки в неї там усе ще була квартира. Вона повернулася до Лінкольна в січні цього року і каже, що все ще сумує за "людьми та культурою" Єгипту.
Хоча вона все ще сподівається знайти того єдиного, Джулія вважає, що "немає жодних шансів на примирення з Пітером". Вона продовжила: "Я зустріла іншого єгиптянина до того, як повернулася до Великої Британії, він був ближче до мого віку, і я думаю, що він справді піклується про мене. Але в моменти сумнівів у собі я думаю: "Це не по-справжньому", тому що я помилково думала, що те, що в мене було з Ахмедом, було справжнім".
Ахмед сказав: "Це було ісламське весілля в ісламській країні, так що технічно мені дозволялося мати чотирьох дружин. Джулія – англійка, а я – єгиптянин, і між нами багато відмінностей у мисленні та культурі".
Нагадаємо, турист прилетів до Єгипту і виявив, що його готелю насправді не існує. Він самотужки забронював "розкішне" помешкання.
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