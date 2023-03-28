Мама заборонила бабусі міняти підгузок її дитині та спантеличила причиною такого рішення

Жінка заборонила бабусі та дідусеві своєї новонародженої дитини міняти їй підгузок.

Таким чином мама хоче захистити її "конфіденційність", пише ladbible.com.

Користувачка звернулася на популярний батьківський форум Mumsnet, щоб висловити своє занепокоєння після того, як її свекруха вирішила допомогти змінити підгузок її малюку.

"Я дуже зацікавлена у захисті приватного життя моєї дитини і волію, щоб лише я та мій партнер змінювали підгузок синові. Якось свекруха прийшла до нас і моя дитина почала плакати. Замість того, що віддати сина мені, вона вирішила взяти на себе відповідальність змінити підгузок. Це дратувало мене, тому що це не її справа", — написала вона.

Користувачів неабияк спантеличила позиція молодої матусі. У коментарях вони висловили свою думку щодо цього.

Я справді не розумію, чому ви так робите. Але схоже, що у вас є якась проблема. Якщо ви не можете довірити найближчим родичам зміну підгузка, то коли ваша дитина виросте, ви будете буквально одержимі її "конфіденційністю"

У вас ніби параноя. Щось трапилося з вами у дитинстві? Якщо так, можливо, вам потрібна терапія

Думаю, що вам серйозно потрібно розібратися у собі. По-перше, всі члени моєї родини запропонували змінити підгузки, і 9/10 це тому, що вони допомагають і просто дають мені невеликий перепочинок. Я думаю, що це чудово

Нагадаємо, 5-річний пекар-початківець неабияк спантеличив свою сім'ю спеченим смаколиком. Дитина хотіла спекти хліб у формі гриба, але форма нагадувала чоловічий статевий орган.

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