Мама закохалася у вбивцю, якого ув'язнили на 20 років: "Він мене смішить" (фото)

Вона пояснила, чому хоче побудувати своє майбутнє саме з ним.

Британка закохалася в американського ув'язненого, який відбуває 20 років за ненавмисне вбивство.

Про це пише New York Post.

У червні 2024 року Робін Кетт натрапила на допис на Reddit від члена сім'ї 27-річного Діандре Парсонса, який запитував, чи не бажає хтось стати його другом за листуванням. У дописі сім'я зазначила, що Парсонс, який убив людину з вогнепальної зброї, був самотнім.

33-річна мама-домогосподарка вирішила надіслати повідомлення з цікавості – вона щойно втратила свого партнера, 35-річного Ніка, якого забрав рак в грудні 2023 року, і вирішила, що "життя занадто коротке".

"Я побачила його і подумала: "Чому б мені не надіслати йому повідомлення?" – пригадала жінка. "Моя подруга писала комусь і сказала, що все інакше, і мені стало цікаво".

Робін Кетт / Фото: swns

Вона сказала, що вони "миттєво з'єдналися", попри те, що він не був її "нормальним типом".

"З ним було дуже легко розмовляти. Він здавався справжнім", - поділилася Кетт. "Було таке враження, що я знала його все своє життя. Ви знаєте, коли ви відчуваєте щось, і це просто захоплює вас".

Коли Кетт і Парсонс, обидва з Коннектикуту, вперше почали розмовляти, Парсонс не надто багато говорив про свої переконання, розповідає Кетт, але з часом він почав відкриватися.

"Я поґуґлила його, щоб переконатися, що він не маніяк", - зізналася вона.

Діандре Парсонс / Фото: swns

Парсонс визнав себе винним у ненавмисному вбивстві першого ступеня із застосуванням вогнепальної зброї у Вищому суді Стемфорда після того, як збройне пограбування пішло не так. У вересні 2022 року він був засуджений до 20 років.

"Початкове звинувачення полягало у тяжкому вбивстві", - пояснила Кетт. "Він пішов до будинку, щоб вкрасти марихуану, але там був чоловік із партнеркою і дитиною. Того дня він не збирався нікому завдавати шкоди".

Робін Кетт / Фото: swns

Але Кетт не засуджує Парсонса за те, що він був засуджений за вбивство.

"Я не можу пов'язати його зі злочином. Я не засуджую", - каже Кетт. "Ви не можете судити людину за те, за що вона сидить. Ви не знаєте особистих обставин".

Вони листуються щодня, і Парсонс телефонує Кетт із в'язниці, коли у нього є можливість. Він отримує 10 повідомлень і шість безкоштовних дзвінків на день, і вони використовують цей час, щоб обговорити все – від їжі до телешоу.

"Він мене смішить", - каже Кетт. "Я просто закохалася. Це все природно. Він сказав мені, що кохає мене ще до того, як побачив мої фотографії".

Робін Кетт / Фото: swns

Пара спілкується вже чотири місяці, і Кетт планує назбирати грошей і оформити документи, щоб отримати дозвіл на побачення, щоб наступного року полетіти на зустріч із засудженим вбивцею у в'язниці.

Попри 20-річний термін ув'язнення, Парсонс має право на умовно-дострокове звільнення через шість років.

"Він багато говорить про майбутнє", - каже Кетт. "Я б переїхала туди. Я хочу мати майбутнє з ним. Втративши свого партнера в грудні, я зрозуміла, що життя занадто коротке. Я не сподівалася, що коли-небудь знову знайду кохання", - додала вона.

На щастя для Кетт, її друзі та сім'я також не засуджують її – вони кажуть їй: "Якщо ти можеш знайти щастя, хапайся за нього".

Нагадаємо, жінка закохалася у вбивцю та чотири роки планувала весілля. Вони були разом 17 років, але після звільнення він пішов до іншої.

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