Мама залишила 6-річного сина в готелі на понад 2 тижні: персонал взяв на себе роль опікунів

Готель / © pixabay.com

Реклама

У Чженчжоу, Китай, шестирічний хлопчик понад два тижні прожив сам у готельному номері після того, як його мама припинила повертатися. За цей час про дитину фактично подбав персонал готелю.

Про це пише SCMP.

Хлопчик, відомий під прізвиськом Ченчен, заселився разом із 25-річною матір’ю у лютому. Спочатку вона залишала його лише на ніч, однак згодом зникла зовсім і не виходила на зв’язок.

Реклама

Залишившись наодинці, дитина шукала спілкування з працівниками готелю — просила обіймів, розмовляла з ними та проводила час біля вікна, чекаючи на повернення матері.

Один із моментів, який особливо зворушив користувачів Мережі: хлопчик звернувся до розумної колонки в номері із запитанням, чи є в нього батьки, а потім тихо сказав, що хоче, аби мама повернулася.

Працівники готелю не залишили дитину без уваги — по черзі доглядали його, приносили їжу та фрукти. Одна з прибиральниць стала для нього найближчою людиною на цей час: вона гралася з хлопчиком і щодня проводила з ним час.

До пошуків матері долучилися поліція та соціальні служби. Через понад два тижні жінка повернулася.

Реклама

Під час зустрічі хлопчик кинувся до неї в обійми. Жінка пояснила свій вчинок хворобою, страхом заразити сина та фінансовими труднощами, і перепросила.

Попри це, слова дитини приголомшили багатьох: він сказав матері, що не звинувачує її і «може сам про себе подбати», а також пообіцяв швидко вирости, щоб захищати її.

Перед від’їздом хлопчик не хотів прощатися з персоналом готелю. Його бачили, як він витирає сльози жінці, яка його доглядала, і просить її контакти, щоб залишатися на зв’язку.

Після інциденту місцева влада втрутилася: дитину тимчасово влаштували до прийомної родини, а також допомогли родині з подальшими умовами життя.

Реклама

Юристи зазначають, що подібні випадки можуть розглядатися як залишення дитини без нагляду і тягнути за собою кримінальну відповідальність.

