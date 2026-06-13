Мама зізналася, що їсть нігті з ніг своїх дочок: як виникла дивна залежність

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Мешканка штату Західна Вірджинія, США, розповіла про свою незвичайну залежність від поїдання нігтів на ногах, яка триває вже понад чверть століття.

Про це пише Unilad.

За словами жінки, звичка виникла ще в дитинстві після травматичних подій і досі допомагає їй впоратися зі стресом.

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На початку року Джанет Аг’єманг стала героїнею популярного шоу My Strange Addiction. Після виходу епізоду її історія швидко поширилася Мережею та спричинила жваве обговорення серед користувачів соціальних мереж.

В одному з найбільш обговорюваних фрагментів програми Джанет після інтенсивного тренування в спортзалі підносить ногу до рота та починає відкушувати нігті на ногах. За її словами, вони мають «солоний» смак, що робить процес ще привабливішим для неї.

На момент знімання шоу жінка зізнавалася, що з’їдає близько 60 нігтів на ногах щотижня. Якщо врахувати, що ця звичка супроводжує її з дитинства, загальна вага спожитих нігтів уже наблизилася до кілограма.

Втім, мова йде не лише про її власні нігті. Джанет також зізналася, що їсть обрізки нігтів своїх дітей.

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Фахівці зазначають, що неконтрольоване бажання гризти або їсти нігті називається оніхофагією. За інформацією Healthline, цей розлад може мати серйозні наслідки для здоров’я. Медики UCLA Health попереджають, що така звичка здатна спричиняти стоматологічні проблеми, грибкові інфекції нігтьового ложа та різноманітні захворювання через потрапляння бактерій до організму.

Через декілька місяців після виходу програми журналісти поспілкувалися з Джанет та дізналися, як змінилося її життя після розголосу.

За словами жінки, її залежність практично не змінилася. Вона змогла дещо скоротити кількість нігтів на ногах, які споживає, однак досі не може повністю відмовитися від звички гризти нігті на руках.

Під час шоу глядачі також побачили, як Джанет просила подругу віддати їй обрізки нігтів. В інтерв’ю вона підтвердила, що досі зберігає нігті своїх дочок у спеціальному контейнері та використовує їх як своєрідний спосіб емоційного заспокоєння.

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«Я зберігаю її нігті, а коли приходжу на роботу, кладу їх у жуйку, щоб почуватися ближче до неї. І жую жуйку, поки не піду з роботи», — розповідає Джанет.

Вона пояснює, що розлука з дітьми під час робочого дня є для неї своєрідним «тригером», який провокує бажання повернутися до цієї звички.

Під час розмови жінка також відверто розповіла про події свого дитинства, які, на її думку, стали причиною формування залежності майже 26 років тому.

Джанет народилася та виросла в Гані, де її виховували бабуся й дідусь. Одного дня їй повідомили, що вона має летіти до Сполучених Штатів, щоб уперше зустрітися зі своїми біологічними батьками.

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«Мені ніколи не сказали, куди я їду, мене просто посадили в літак з абсолютно незнайомою людиною, і я вирушила на зустріч зі своїми справжніми батьками», — згадує вона.

Політ без найближчих людей став для дівчинки серйозним стресом. Саме тоді вона вперше почала гризти нігті, помітивши, що це допомагає заспокоїтися.

Після переїзду до США її життя також було непростим. За словами Джанет, батько намагався налагодити стосунки та компенсувати роки розлуки, однак із матір’ю взаєморозуміння знайти не вдалося.

Жінка стверджує, що мама «ставилася до неї інакше», а згодом ситуацію ще більше ускладнила депортація батька.

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«Це буквально перевернуло мій світ з ніг на голову», — згадує вона.

Пережиті в дитинстві потрясіння призвели до того, що звичка стала для неї механізмом боротьби зі стресом. Навіть у дорослому віці поїдання нігтів залишається способом заспокоїтися в напружених ситуаціях.

Попри те, що за 26 років Джанет не зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров’ям через свою залежність, вона все ж хотіла б позбутися цієї звички. Однією з причин стали побоювання пошкодити встановлені вініри.

«Ти настільки травмована, що не замислюєшся над тим, як це може на тебе вплинути», — каже вона. «Коли ми знімали шоу, моя старша дочка згадала щось про грибок. Я ніколи не замислювалася над тим, які наслідки це може мати для мене».

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Після виходу програми Джанет почала отримувати повідомлення від людей, які також стикаються з подібними проблемами. Тепер вона радить усім, хто має схожі залежності, шукати безпечніші способи боротьби зі стресом та емоційними переживаннями.

«Знайдіть інший спосіб впоратися зі своїм стресовим фактором», — закликає жінка.

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