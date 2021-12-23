Мама звинуватила дирекцію школи у викраденні дитини: ученицю не відпустили швидше із занять

Поліція прибула на місце виклику і заарештувала саму заявницю.

У британському місті Нортумберленді 32-річна Люсі Інгланд зателефонувала на номер екстреної допомоги та заявила, що у школі Голівелл-Віллідж викрали її дитину.

Про це повідомляє видання Chronicle Live.

Як виявилося, мама учениці звернулася електронним листом до дирекції школи з проханням відпустити її дитину із занять не о 15.00, а о 14.45. Коли ж вона прийшла до воріт навчального закладу, жінці повідомили, що в її проханні відмовлено.

Тоді Люсі Інгланд зателефонувала до поліції і повідомила про викрадення дитини.

Поліцейський, який прибув на місце виклику, розібравшись у ситуації, заарештував саму ж заявницю. Раніше вона вже мала конфлікти з дирекцією навчального закладу і отримала припис суду триматися подалі від школи через “токсичну поведінку” та “історію насильства”.

Нещодавно суд розглянув її справу у зв’язку із неправдивим повідомлення у поліцію і присудив жінці “умовне” позбавлення волі з 18-місячним випробувальним терміном. Також їй упродовж 5 років заборонили наближатися до школи і зобов’язали пройти курс психологічної реабілітації.

“Телефонувати до поліції та припустити, що школа викрала дитину, було жахливою справою”, - сказала з цього приводу суддя Аманда Ріппон.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіка, який у шкільному туалеті хотів роздягнути 7-річну дівчинку. Це - 50-річний житель Києва.

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