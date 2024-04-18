Мамі в пологовому віддали не її дитину: як вона це виявила

Британська мама була "абсолютно налякана", коли дізналася, що новонароджене немовля, яке вона доглядала в пологовому, насправді не було її власною дитиною.

Про це пише nypost.com.

Шокувальний інцидент стався у вересні минулого року в лікарні в Дорсеті, Англія, де 22-річна Мейзі Бет народила свою доньку Ізабель.

Бет каже, що усвідомила цю жахливу плутанину лише тоді, коли пішла міняти доньці підгузок і виявила, що насправді доглядає хлопчика.

"Бог знає, що могло б статися", - сказала Бет. "Я могла б годувати дитину грудьми, а її мама могла б прокинутися з порожнім ліжечком".

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Невдовзі після народження Ізабель акушерки повідомили Бет, що немовля потребує фототерапії і його потрібно помістити до спеціальної дитячої кімнати.

Одного вечора Бет пішла перевірити, як там її новонароджена, і побачила акушерку в кабінеті, яка тримала на руках немовля.

"Акушерка вийшла з кабінету і сказала мені зайти, бо там була Ізабель, і я подумала, що вони забрали її з ліжечком для фототерапії, поки я була в туалеті", - розповідала вона. "Вони [медсестри] сказали мені, що тримали її там деякий час, тому що вона багато плакала. Вони сказали мені, що вона мала такий же вигляд, як і я. На той момент було ще так рано, а я була на другий день після пологів, тому я не стала нічого перепитувати і забрала дитину до себе в ліжко".

Лише пізніше, коли Бет пішла міняти дитині підгузок, вона зрозуміла, що насправді це хлопчик, а не її маленька донечка.

"Моєю миттєвою реакцією було те, що хтось вкрав мою дитину", - пригадала мама. "Я була абсолютно налякана після чотирьох років безпліддя. Я думала, що втратила свою дитину після того, як народила її".

Бет вважає, що акушерки помилково переплутали Ізабель і новонародженого хлопчика в лікарні, але вона не знає, чи зрозуміла це мама іншої дитини.

"Інша мама спала в зовсім іншій палаті від мене, і я не знаю, чи знала вона, що дитину передали мені", - пояснила вона. "Наскільки мені відомо, Ізабель весь цей час перебувала у своєму ліжечку для фототерапії через коридор від мене, але я й гадки не маю, що відбувалося, поки я була в ліжку з іншою дитиною".

Лікарня розпочала розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця помилка.

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