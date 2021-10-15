“Мамо, що це?”: дюжина несподіванок у речах повсякденного вжитку

Малопомітні деталі на предметах, якими ми звикло користуємося, мають логічне пояснення і несподіване призначення.

Предмети одягу, кухонне начиння, канцелярські прилади - цими речами у побуті доводиться користуватися мало не щодня, але не кожному відоме призначення деяких малопомітних та декоративних, на перший погляд, деталей.

ТСН.ua зібрав несподівані факти про дюжину предметів повсякденного вжитку.

Помпони на головних уборах тепер видаються просто прикрасами. Але ці смішні пухнасті кульки не випадково вперше з'явилися у 18 столітті на шапочках французьких моряків. Вони зм’якшували удар головою об низькі стелі у корабельних приміщеннях. Згодом помпони різних форм і кольорів з'явилися в інших армійських головних уборах, за ними можна було визначити рід військ, в якому служили їхні власники.

Додатковими отворами для шнурівки в кросівках мало хто користується, але саме завдяки такому шнуруванню спортивне взуття щільно прилягатиме до ноги і ніколи не натре п’яту. Власне для цього вони й були задумані.

Ґудзик на задній частині коміра сорочки потрібен для того, щоб позаду не виглядала краватка. А горизонтальна (замість звичної вертикальної) петля для верхнього ґудзика потрібна тому, що в цьому місці сорочка найчастіше розстібається. З горизонтальної петлі ґудзику вискочити складніше.

Стрілки на штанях стали обов'язковим та класичним атрибутом, який з’явився випадково ще в 19 столітті, коли багато підприємств із пошиття одягу виробляли продукцію на експорт. Щоб вантаж під час транспортування займав якомога менше місця, штани перед відправлянням спресовували так, що на тканині утворювався кант, позбутися якого було практично неможливо. Довелося з цим змиритися.

Поглиблення на денцях винних пляшок виникло через технологічний процес. Коли пляшку закупорюють корком, через сильний тиск на дно і стінки її може розірвати. Виїмка на дні дозволяє цього уникнути. Саме тому в пляшок для ігристих вин така виїмка є більшою, ніж у інших винних посудин.

Проріз у ручці ковша згодиться не тільки для того, щоб повісити його на гачок. Цей отвір можна використовувати як тримач для ложки під час перемішування страв.

Отвір у ложці для спагеті потрібен для того, щоб точно виміряти стандартну порцію цієї страви на одну людину.

Отвір у кінчику ковпачка кулькової ручки зроблений із метою безпеки. Оскільки ручка може потрапити в руки малечі, яка має звичку все гризти, такий ковпачок, потрапивши в дихальні шляхи, не перекриє їх повністю. За такої халепи дитина не задихнеться.

Заглушка на кінці канцелярського ножа знадобиться, коли треба відламати його тупу секцію, щоб не робити це голіруч чи за допомогою плоскогубців.

Отвір на упорі рулетки потрібен для того, щоб відміряти великий відрізок самотужки. На його початок вкручується шуруп, за який за допомогою цього отвору чіпляється кінець рулетки, а тоді можна її розтягнути на потрібну відстань.

Ящик під духовкою зазвичай використовують як місце зберігання сковорідок, але насправді він слугує для розігріву страв під час готування в духовці.

Нагадаємо, раніше спеціаліст показав найкращий з можливих методів для очищення будь-яких металевих виробів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання