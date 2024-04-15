Маму похвалили за те, що вона вигнала вагітну доньку з дому: у чому причина

Мама отримала схвалення за своє рішення вигнати з дому свою вагітну доньку.

Ділячись цією історією на Reddit, жінка пояснила, що її 19-річна донька Роуз завжди була неймовірно розсудливою і старанною.

Вона написала: "Вона завжди була розумною дівчинкою. Вона добре вчилася в школі і отримала повне фінансування на навчання в місцевому коледжі. Вона живе зі мною, ходить на навчання і добре вчиться. Декілька місяців тому у неї з'явився новий хлопець, який мені не подобається. Я відчуваю, що від нього тхне лайном. Він постійно її підводить, але прикриває це широкою усмішкою і великими обіцянками. Попри мої попередження, вони все ще зустрічаються, і тепер вона вагітна. Я запропонувала заплатити за аборт і взяти декілька днів вихідних на роботі, щоб забрати її і допомогти їй відновитися. Вона відмовилася. Вона збирається вийти заміж за свого хлопця, і вони будуть однією великою щасливою сім'єю. Він хоче переїхати до мене додому, а вона кине навчання, поки він працюватиме, щоб утримувати їх. Він бармен, який не ходить до коледжу. Я сміялася з цієї ідеї, що її розлютило".

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Після відмови дозволити хлопцеві Роуз переїхати до них, мама була приголомшена, коли дочка сказала їй, що замість цього їй доведеться допомагати.

Вона додала: "Вона завжди була дуже розсудливою дитиною, я не знаю, звідки це все взялося. Я прямо сказала їй, що якщо вона вважає себе достатньо дорослою, щоб мати і виховувати дитину і вийти заміж, то їй потрібно з'їжджати звідси якнайшвидше і справлятися з дорослим життям з батьком дитини. Я виростила єдину дитину, яку хотіла. Я не хочу, щоб у моєму домі жили ще діти. Я сказала їй, що купуватиму підгузки і відвідуватиму її, але за цю дитину я не несу жодної відповідальності. Якщо вона вирішить всиновити дитину, а я впевнена, що вона цього не зробить, я допоможу їй зорієнтуватися в цьому питанні. Вона зі мною не розмовляє. Мій чоловік (її вітчим) тримається осторонь, але вважає, що я могла би допомогти більше. Я сказала йому, що він може прийти і посидіти з нею, і він замовк".

Пояснюючи трохи більше, мама розповіла читачам, що їй було 19 років, коли вона народила доньку, і вона думає, що саме тоді у дочки з'явилася ідея, що все вдасться.

Вона додала: "Я була заміжня за її батьком, який був військовим. Я вчасно закінчила коледж у віці 22 років, і у нас все було гаразд, поки він не загинув на службі. Той факт, що у мене все склалося добре, затьмарює судження моєї доньки, я думаю. Її нікчемний хлопець навіть не може запропонувати їй або її дитині медичну страховку. Це зовсім інший сценарій. Я не хочу дитину в своєму будинку, і крапка. І няньчитися з нею я теж не буду. Я буду виконувати звичайні бабусині обов'язки, наприклад, приходити на дні народження і купувати подарунки, але не більше".

Люди, які прочитали суперечливий допис, швидко стали на бік жінки. Одна людина відповіла: "Ви добре з цим справляєтеся, особливо коли затикаєте рота своєму чоловікові. Їй потрібно усвідомити, у що вона вляпалася". Інший користувач написав: "Виганяй її. Я повністю на боці мами, у тебе є варіанти, і ти навіть не пішла на це в стилі "я права, тому що я мама". Молодець!".

Нагадаємо, відома акторка показала свою доньку, батьком якої є її син. Дівчинка народилася минулого року.

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