Мандрівник побував у всіх 197 країнах світу та назвав п'ятірку найгірших

Ютубер поділився власним досвідом.
Мандрівник Дрю Бінскі, який відвідав усі країни світу та раніше розповів, яке місто вважає найгіршим, назвав п'ятірку країн, які йому найменше сподобалися.
Ютубер зібрав 5,14 мільйона підписників і понад мільярд переглядів своїх відео про подорожі.
В одному з роликів чоловік розповів про п'ять найгірших місць планети.
Джибуті
Першою країною, яку досвідчений мандрівник назвав такою, яку він не любить відвідувати, була Джибуті у Східній Африці.
Країна площею 23 200 км² межує з Сомалі, Ефіопією, Еритреєю та омивається Червоним морем.
Перлина Таджурської затоки може похвалитися найменшим населенням у континентальній Африці, і Бінскі відвідав її 2018 року.
Він стверджував, що у нього виникли проблеми з грошима після прибуття до одного з аеропортів Джибуті, і що під час прогулянок вулицями "нічого не відбувалося".
Попри значну присутність військових, ютубер стверджував, що під час подорожі країною він почувався "небезпечно", і скаржився на її "нестерпну дорожнечу".
"Це було просто важке для мене місце, щоб зрозуміти складну культуру", - нарікав він.
Чад
Наступним у списку країн був Чад, розташований у Центральній Африці.
Перебуваючи в країні, що не має виходу до моря, Бінскі відстав від свого "друга", коли їхав на мотоциклетному таксі. Він потрапив у поліцейську гонитву через викрадення мотоцикла, а пізніше був втягнутий у бійку після того, як сфотографував дитину.
"Зазвичай я отримую дозвіл від батьків. Я не бачив батьків поруч, і це перетворилося на величезну проблему і бійку. Хлопець погрожував дістати ніж", - пригадав він.
Дрю сказав, що готовий дати Чаду ще один шанс, посилаючись на свій інтерес до фестивалю "Геревол" – тижневого святкування залицяння на півночі країни.
Гвінея
Ще одна африканська країна, в якій Бінскі провів не найкращий час – Гвінейська Республіка.
Розташована на узбережжі Атлантичного океану, Гвінея – колишня Французька Гвінея – здебільшого залежить від сільського господарства та видобутку корисних копалин, а її населення становить близько 14 мільйонів.
Описуючи екскурсію 2019 року як "важку", Бінскі пояснив, що він побував там під час військових переворотів і бачив поліцію зі щитами, яка штурмувала вулиці.
"Ми думали, що на нас нападають", - стверджує ютубер. "Навіть знімаючи на телефон, я нервував".
Він також поскаржився, що в Гвінеї не було "так багато", що можна було б зробити, окрім як "намагатися залишатися в безпеці".
Бруней
Єдиною азіатською країною, яка потрапила до списку найменш улюблених країн блогера, став Бруней, розташований на північному узбережжі острова Борнео.
Попри те, що він зазначив, що країна несподіваних скарбів є "цікавим" місцем, ютубер пояснив, що він знайшов це місце "непривітним" і що його нібито "вигнали" із Золотої мечеті.
Він пригадав: "Якийсь хлопець був там і кричав на мене, щоб я забирався геть. Дуже, дуже агресивно, і до цього дня я не знаю, що я зробив не так. Я не знаю, чому вони могли бути такими грубими зі мною, коли я хотів відвідати їхнє святе місце".
Попри свій негативний досвід, Бінскі все ж рекомендує іншим мандрівникам відвідати Національний парк Улу Тембуронг, який охоплює 50 000 гектарів незайманих тропічних лісів.
Серед розваг – прогулянка на довгому човні вгору за течією, відвідування водоспаду та участь у захопливій прогулянковій стежці Белалонг Канопі.
Гаяна
П'ята та остання країна, яку Бінскі не рекомендував би відвідувати друзям – Гаяна.
Країна межує з Бразилією, Венесуелою та Суринамом і вважається другою найменш населеною суверенною державою на континенті і однією з найменш густонаселених країн на Землі.
Крім того, що в Гаяні розташована частина тропічних лісів Амазонії, вона є домом для дев'яти корінних племен і єдиною континентальною південноамериканською країною, в якій офіційною мовою є англійська.
Бінскі зауважив, що почувався "дуже небезпечно" в столиці Гаяни, Джорджтауні, кажучи, що власник його гостелу заборонив йому виходити на вулицю після 19:00.
Нагадаємо, жінка купила дім на круїзному лайнері, де люди голосують, куди плисти далі. Стало відомо, скільки вона заплатила.
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