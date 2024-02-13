"Мандрівник у часі" заявив, що повернувся з 2671 року, та попередив про найближчі катастрофи

Самопроголошений "мандрівник у часі" стверджує, що повернувся з 2671 року, щоб попередити людство про майбутні катастрофи, зокрема ту, яка нібито станеться вже через декілька днів.

Ено Аларік, який також відомий як @radianttimetraveller в TikTok, зібрав понад 826 000 підписників, розповідаючи про катастрофи, що насуваються, які повинні вплинути на світ.

Користувач соціальної мережі раніше вже попереджав про зіткнення планет-близнюків із Землею, прибульців і навіть початок Третьої світової війни. І цього разу він повідомив про подальші дивні, а іноді й жахливі події, які, за його твердженнями, відбудуться, зокрема землетрус і "Скринька Пандори", яка перенесе людей до іншого всесвіту.

Ено стверджує, що перед цим станеться руйнівний торнадо, перший найстрашніший в історії, який обрушиться на Г'юстон у Техасі.

Читайте провідні новини дня:

Він почав своє звернення зі слів: "Увага, так, я справжній мандрівник у часі, це важливі події, які відбудуться до кінця 2024 року". А потім він переходить до подій: "Частина 1. 17 лютого: Відбувається перший в історії торнадо f6, що обрушується на Г'юстон, Техас. Він знищує майже все місто, роблячи його найстрашнішим торнадо історія людства. 28 березня: Знайдено стародавній артефакт, при дотику до якого він відправляє вас до іншого всесвіту. Це називається "Скринька Пандори", всесвіт може бути дуже схожим або зовсім різним, як люди у формі доріто. 2 квітня: Землетрус магнітудою 9,8, який отримав назву "Великий Джон", стався на розломі Сан-Андреас. Незабаром на узбережжі Каліфорнії обрушилося цунамі заввишки 230 метрів, багато великих міст лежать у руїнах, зокрема Сан-Франциско. 15 травня: На Землю приземляється іншопланетянин, відомий як "Чемпіон". Він тут, щоб перевезти 10 000 людей на іншу планету. Він був тут якось і повернувся, щоб спробувати врятувати нас від "47", які будуть обрані випадковим чином".

Його прогнози стали вірусними: їх прокоментували понад 39 000 осіб. Багато хто посилався на його попередження про те, що ураган обрушиться на Г'юстон: "Я живу в Г'юстоні і не схвалюю це послання", "Я не думаю, що ви маєте уявлення про те, наскільки насправді великий Г'юстон".

Також у коментарях зібралося чимало скептиків: "Будь ласка, зніміть на відео всі ваші передбачення, які справдилися", "Вони діляться лише поганими прогнозами. Чому б не поділитись позитивом?", "Чому жоден мандрівник у часі не може поділитися виграшними номерами лотереї?".

Нагадаємо, ексвійськовий заявив, що прожив 92 дні на кораблі іншопланетян, поки на Землі минуло 18 хвилин. Алекс Коллієр виступає з розповіддю про свою подорож у багатьох країнах світу.

Читайте також: