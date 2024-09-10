Мандрівник відвідав кожну країну світу: у Росії мусив довести, що не шпигун (фото)

Досвідчений мандрівник Інді Нельсон (США) побував у кожній країні світу, а в деяких з них – по декілька разів, наприклад, у Північній Кореї.

Він проклав свій шлях через численні зони, охоплені війною, і чотири рази був затриманий за підозрою у шпигунстві (в Ірані, Лівії, Папуа-Новій Гвінеї та Росії).

Але все це було того варте, адже тепер він є рекордсменом Книги рекордів Гіннеса: найбільша кількість авіаліній, на яких він літав. Про це йдеться на офіційному сайті.

Інді літав 170 унікальними авіалініями, більшість з них під час 18-місячної навколосвітньої подорожі, яку він розпочав 2017 року у віці 22 років. Попередній рекорд становив 156, якого досяг японець на ім'я Рюдзі Фурушо від 1996 до 2014 року.

Інді не мав наміру побити цей рекорд, помітивши його лише після повернення додому до Америки. Вперше ідея відвідати всі країни світу з'явилася у нього під час нетипової поїздки на весняні канікули до Північної Кореї, яку він описує як "класну країну". Тож після закінчення коледжу він взяв позику в розмірі 80 000 доларів і вирушив у навколосвітню подорож.

Інді в Намібії / Фото: Guinness World Records

На його шляху траплялося багато цікавого: одного дня він був у туристичному місці, а іншого – опинився в зоні активних бойових дій. Інді намагався максимально уникати конфліктних зон, ретельно плануючи свій маршрут в обхід, але в Африці йому було складніше через нестабільну ситуацію в деяких регіонах.

Наприклад, за день до того, як він вирушив до Центральноафриканської Республіки, там було вбито 24 співробітники ООН, що призвело до того, що 12 000 французьких військових були направлені до столиці.

"Таке трапляється за 24, 48 годин", - каже Інді. "Таке неможливо спланувати".

Інді Нельсон / Фото: Guinness World Records

Враховуючи чотири рази, коли його затримували, Інді допитували загалом 24 години. "Я декілька разів боявся за своє життя", - пригадав він. "Було точно декілька разів, коли я не думав, що зможу вибратися з цієї країни. На четвертий раз це вже було схоже на "нічого страшного".

Інді Нельсон у КНДР / Фото: Guinness World Records

Найменш улюбленою країною Інді були Коморські острови, невелика група островів біля південно-східного узбережжя Африки, де він стикався з "не надто привітними" людьми.

З іншого боку, його улюбленою країною була Камбоджа, де він насолоджувався культурою та "надзвичайно дружелюбними" місцевими мешканцями.

Інді Нельсон в Камбоджі / Фото: Guinness World Records

Що стосується авіакомпаній, то улюблені – Emirates та Qatar Airways, хоча він визнав, що "будь-яка авіакомпанія на Близькому Сході чудова".

На щастя, у нього не було поганого досвіду з жодною авіакомпанією – з приблизно 500 рейсів, які він здійснив, лише два були скасовані, і вони призвели до того, що Інді насолоджувався безкоштовним проживанням в готелі в очікуванні наступного рейсу.

Він взяв за правило бронювати ранкові рейси, які рідше скасовують або затримують.

Куба / Фото: Guinness World Records

Рекордсмен також ніколи не стикався з будь-якими неприємностями на борту. Він розповів, що його стратегія боротьби з турбулентністю полягає в тому, щоб "думати про неї як про поїздку на американських гірках".

Він пояснив: "Я маленький, 161 см. Я згортаюся в маленький кокон і закидаю ноги на спинку сидіння перед собою, якщо там нікого немає. Я заплющую очі і не відчуваю жодного головного болю".

Минулого року Інді додав до свого списку ще вісім унікальних авіакомпаній, але наразі він відклав усі майбутні подорожі, щоб зосередитися на своєму телекомунікаційному стартапі, який надає мобільний зв'язок громадам, що не отримують достатнього обслуговування. Інді, можливо, не розпочав би цю нову справу, якби не перспективи, які він відкрив для себе під час своїх подорожей світом.

Його порада для інших така: "Просто зробіть це. Робіть це, коли ви молоді. Вийдіть із зони комфорту – поїдьте на три місяці до Індії, Камбоджі чи Центральної Азії. Це змінює ваш фундамент, змінює те, ким ви є, змінює ваш погляд на світ".

Нагадаємо, турист пробрався на острів смерті, який заборонено відвідувати людям. Бразильський острів закритий для відвідувачів, оскільки там мешкають 4 000 найсмертоносніших змій у світі.

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