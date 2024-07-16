Мандрівник відвідав усі 7 чудес світу за рекордний час: його маршрут (фото)

Світове турне єгиптянина стало новим світовим рекордом.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

45-річний Магді Ейсса показав найкращий час для відвідування семи нових чудес світу, зробивши це за 6 днів 11 годин 52 хвилини – на чотири з половиною години швидше, ніж попередній рекорд, встановлений минулого року англійцем Джеймі Макдональдом.

Почавши з Великої Китайської стіни, Магді відвідав Тадж-Махал в Індії, стародавнє місто Петра в Йорданії, Римський Колізей, статую Христа-Спасителя в Бразилії, Мачу-Пікчу в Перу і, нарешті, стародавнє місто мая Чичен-Іца в Мексиці.

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

При спробі встановлення рекорду можна використовувати лише регулярний громадський транспорт, оскільки Книга рекордів Гіннеса не може схвалити гонитву на час на дорогах загального користування.

Магді сказав, що планування його рекордного маршруту було "монументальним" завданням, на яке пішло майже півтора року.

"Мені доводилося пересуватися складною мережею літаків, поїздів, автобусів, метро і ходити пішки між транспортними вузлами та чудесами", — пояснив він. "Одне єдине порушення може зірвати весь маршрут і призвести до вильоту додому!".

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

На кожному етапі шляху потрібно вивчити час у дорозі, визначити найкращі варіанти громадського транспорту, врахувати черги на імміграцію, зупинки та пересадки до наступного пункту призначення.

Деякі етапи були більш простими, наприклад, нічний трансатлантичний переліт з Європи до Ріо-де-Жанейро. Однак згодом дістатися Мачу-Пікчу виявилося непросто: це зайняло цілий день і зажадало декількох видів громадського транспорту, а також великої кількості піших прогулянок.

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

Магді пощастило не стикнутися з якими-небудь серйозними збоями у своєму графіку, але декілька критичних ситуацій у нього все ж таки було.

Він проспав і спізнився на щоденний автобус до Петри, через що йому довелося шукати інший громадський автобус, що було важко, оскільки це місце в основному обслуговується приватними туроператорами та таксі. І він майже не дістався сьомого дива, бо мало не спізнився на рейс з Перу до Мексики – на щастя, співробітники авіакомпанії знову відкрили стійку реєстрації після того, як Магді пояснив, що він намагався побити світовий рекорд.

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

На щастя, найбільша проблема, з якою він стикнувся, виникла після завершення своєї рекордної спроби. Об'їхавши навколо світу менш ніж за тиждень, йому знадобилося цілих два дні, щоб повернутися додому до Каїра через скасування рейсів.

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

Найяскравішими моментами поїздки для Магді стали зустріч із альпаками до Перу та випадкова зустріч зі старим другом, якого він не бачив багато років.

"Можливість возз'єднатися, нехай навіть ненадовго, зі знайомою особою у вихорі спроб встановлення рекорду була заповітним моментом", - сказав він.

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

Здійснивши дитячу мрію, відвідавши сім нових чудес світу, а також побивши при цьому світовий рекорд, Магді каже, що відчуває "величезне почуття особистого досягнення". Він додав: "Крім особистого задоволення цей виклик також дозволив мені на мить відпустити щоденні стреси і тиск звичайного життя. Божевільний темп і вирішення проблем, необхідні протягом усієї спроби встановлення рекорду, послужили ефективним виходом для виходу та декомпресії. Кожен повинен отримувати досвід та інвестувати у подорожі, це збагачувальний досвід, який кожен має отримати у якийсь момент свого життя. Воно відкриває розум, розширює кругозір і дозволяє людям відкривати для себе нові культури, ідеї та спосіб життя".

Магді Ейсса / Фото: guinnessworldrecords.com

Нагадаємо, чоловік проїхав усю країну на одноколісному велосипеді за 5 днів. Він подолав 613 км.

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