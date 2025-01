Мандрівник відвідав усі країни планети та назвав найгірше місто (фото)

Мандрівник, який відвідав усі країни на планеті, розповів, яке місто він вважає найгіршим у світі.

Про це пише LADbible.

Дрю Бінскі вважає, що його послужний список подорожей робить його більш ніж кваліфікованим для того, щоб скласти рейтинг країн після того, як він оглянув усі 197 із них.

Він розпочав свою місію – здійснити навколосвітню подорож після того, як 2015 року покинув свою викладацьку роботу і присвятив себе постійним перельотам від одного місця до іншого. Також Дрю створив надзвичайно популярний канал на YouTube, щоб документувати свій досвід.

Дорогою він зіткнувся з канібалами на острові Папуа, пройшов "найвужчим у світі містом" у Китаї та купив пиво і повноцінний обід всього за 150 грн в Узбекистані, серед інших диких пригод.

Але жодне з цих місць не шокувало його так сильно, як візит до Конакрі, столиці та найбільшого міста Гвінеї. Він вважає це місце "одним з найгірших", де йому доводилося бувати "на сьогодні".

Мандрівників, які вирушають до Гвінеї, попереджали, що люди повинні "проявляти підвищену обережність через злочинність, громадянські заворушення та неадекватну інфраструктуру охорони здоров'я". Також туристам рекомендували остерігатися кишенькових крадіжок, викрадення гаманців, крадіжок цінностей з автомобілів, нападів і квартирних крадіжок – особливо в місцях масового скупчення людей.

У відео під назвою I Ranked The Top 20 Best & Worst Cities on Earth творець контенту, який може похвалитися п'ятьма мільйонами підписників, пояснив, що його перші десять хвилин після прибуття до портового міста були вже хаотичними.

"Нас вже зупинили двоє поліцейських", - сказав він на камеру, а його друг додав: "Все місто збожеволіло!".

Дослідник із Техасу, США, продовжив: "Коли я приїхав туди, стався переворот... на вулицях вишикувалися поліцейські з великими щитами і бронежилетами, наче ось-ось мала розпочатися війна. Ми сіли в машину і поїхали, зрештою, доїхали до наступного блокпоста".

Мандрівник назвав найгірше місто планети / Фото: YouTube/Drew Binsky

Потім Дрю пояснив, що чиновник "здав їх", не надаючи особливого контексту, а потім додав: "Тепер водій, бідолашний Марлін, має справу з усім цим лайном. Він веде з ними переговори".

Користувач YouTube розповів, що їхньому водієві довелося викласти 20 доларів "хабара", щоб йому дозволили продовжити поїздку в машині.

"Це, безумовно, одне з моїх найменш улюблених місць у світі", - продовжує Дрю, перш ніж перерахувати інші проблеми, які виникли у нього під час поїздки до Конакрі.

"Все місто смерділо сміттям. Скрізь були каналізаційні стоки, а я маю високу толерантність до брудних місць, і я багато чого бачив у світі... але Конакрі було помітно найгіршим. Люди там були не дуже привітні. Насправді, я намагався сісти в ресторані, а потім якийсь чувак вигнав мене з причин, яких я не знаю".

З усіх 197 країн, в яких йому довелося побувати, Дрю сказав, що Конакрі здалося йому "одним із найнебезпечніших".

Мандрівник назвав найгірше місто планети / Фото: YouTube/Drew Binsky

Але не все було так погано – він насолоджувався "приємним" візитом до популярної мечеті в цьому районі.

"Окрім цього, я не знайшов нічого цікавого в столиці Гвінеї", - додав Дрю. "І, мабуть, це місце, яке я більше ніколи не відвідаю".

За словами ютубера, місто Нджамена в Чаді та Делі, Індія, також посіли останні місця в його списку.

З іншого боку, він зазначив, що столиця Чехії Прага, туристичний центр Таїланду Бангкок і південнокорейський Сеул увійшли до трійки лідерів.

