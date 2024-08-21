Мандрівник випав із круїзного лайнера та 20 годин провів у морі, що кишить акулами: як він вижив

Чоловік дивом вижив, провівши 20 годин у воді, що кишить акулами, після падіння з борту величезного круїзного лайнера.

Про це повідомляє Daily Star.

Перебуваючи на круїзному лайнері, Джеймс Майкл Граймс пройшов шлях від гри на повітряній гітарі до несподіваного падіння у крижану воду, не маючи жодного уявлення про те, як він там опинився. 28-річний чоловік, який стверджує, що не був п'яний, неймовірним чином вижив після 20 годин дрейфу серед небезпечних течій Мексиканської затоки з акулами.

Його знайшли повністю голим і на межі життя і смерті. У той час, як його сім'я вважала, що він міцно спить у своїй каюті, Джеймс вів жорстоку боротьбу за виживання, відбиваючись від морських хижаків і харчуючись бамбуковими паличками, що плавали. Він вважався зниклим безвісти протягом 12 годин після того, як впав в океан з лайнера Carnival Valor, який прямував із Нового Орлеана до Мексики.

Розповідаючи про свої випробування телеканалу ABC7 незабаром після свого дивовижного порятунку минулого року, він сказав: "Ми просто тусувалися, добре проводили час, слухали живу музику, ось і все".

Він визнав, що хоча він пив протягом дня і навіть отримав безкоштовний напій як приз за своє "соло на повітряній гітарі", він був упевнений, що не був п'яний. Останнє, що він пам'ятає, це те, як розповідав своїй сестрі про похід до туалету перед тим, як загадково зникнути. Після цього він нічого не пам'ятає про падіння з судна. "Коли я отямився, то був у воді, а судна не було видно", - описав він. "Я не можу плисти сам, навіть якщо намагаюся, тому Господь був зі мною, коли я був там, тому що щось тримало мене весь час, поки я був непритомний. Мій найгірший страх – потонути, і це було те, з чим я не хотів зіткнутися. Я хотів побачити свою сім'ю. Я був твердо налаштований на те, щоб вибратися звідти. Я ніколи не міг змиритися з тим, що це кінець, що це буде кінцем мого життя. Перше, що я сказав рятувальнику, було: "На мені немає одягу, тому що я роздягнувся догола", а він відповів: "Нічого страшного". Я просто подумав: "Дякую. Ви наче ангел-охоронець, який спустився до мене".

Джеймс з Алабами, США, кинув виклик смерті, витримавши 20 годин у воді після того, як сказав собі: "Господь зі мною".

Його прагнення знову побачити своїх близьких штовхнуло його на межу витривалості і навіть більше. Уникаючи поразки, він націлився на далекий танкер, спрямувавши "кожну краплину сили", щоб досягти його. Драматичний порятунок стався, коли гелікоптер забрав його до безпечного місця, після чого він сердечно обмінявся думками зі своїм рятівником і запевнив, що його оголеність – це найменша з проблем.

Згадуючи про це випробування, Джеймс висловив вдячність за те, що його життя було збережене, розмірковуючи над пророчими словами з записки на печиві з передбаченнями, яку він пізніше знайшов: "Життя – це пляж, насолоджуйся хвилями", що підкреслювало його тріумфальну боротьбу з долею. Коли його запитали, чи цей інцидент відштовхнув його від круїзу, він відповів: "Я, безумовно, відкритий для подорожей. Я був би радий поїхати в інший круїз".

Нагадаємо, чоловік, який застряг у морі на 438 днів, розповів, чим займався та про "найкращий секс у світі". Про трагічну пригоду написали книжку.

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