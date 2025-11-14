Мандрівник-автостопник назвав найкращу країну з усіх, де він побував

Реклама

26-річний мандрівник із Нідерландів Тімо де Йонг, який зараз автостопом перетинає шлях від Південної Кореї до Південної Африки, поділився країною, що стала його абсолютним фаворитом. І ця любов — не через краєвиди чи їжу, а завдяки «неймовірним людям», яких він зустрів.

Про це він поділився Unilad.

Тімо — досвідчений автостопник. Раніше він уже проходив маршрут із Великої Британії до Південної Африки, і тепер знову випробовує межі можливого. На момент інтерв’ю він перебував у Кандагарі, Афганістані — приблизно на 185-му дні своєї нової подорожі.

За словами мандрівника, Афганістан — це унікальний досвід, але не для новачків.

«Я б не радив усім їхати до Афганістану, якщо ви не знаєте, що робите», — пояснив Тімо. «Я б нікому не радив вирушати у свою першу закордонну поїздку саме сюди, тому що тут досить напружена обстановка. Але якщо ви знаєте, що робите, то це чудово, і люди там чудові».

Він наголосив, що найсильніше враження справляють місцеві жителі: «Ви можете просто йти вулицею, і хтось скаже: „Привіт, приємно познайомитися. Хочеш зайти до мене на чай чи поїсти?“.

Тімо де Йонг / © Unilad

Попри теплі спогади про Афганістан, абсолютною фавориткою мандрівника стала Японія. Саме там він пережив найяскравіший період подорожей.

«В Японії я вирішив подорожувати всюди автостопом. Я провів п’ять тижнів, перетинаючи країну, займаючись каучсерфінгом і сплячи в наметі. Це було приголомшливо. Найкращі п’ять тижнів у моєму житті», — розповів Тімо. «Після цього я майже завжди подорожую автостопом».

Його приголомшила японська доброзичливість: «Люди були неймовірно дружелюбні. І тоді я зрозумів: справа не лише в Японії — це просто відкрило мені очі на те, скільки хороших людей у світі».

Тімо де Йонг / © Unilad

Де Йонг переконаний: автостоп — найкращий спосіб побачити іншу сторону країни.

«Ви потрапляєте до випадкових маленьких містечок, де майже немає туристів. А якщо їдете у популярні регіони Південно-Східної Азії чи Австралії, то просто пересуваєтеся між туристичними центрами, де іноземців уже нудить від іноземців», — каже він. «Але варто з’їхати з маршруту — і люди щиро цікавляться, що ти там робиш».

Однією з причин, чому він закохався в Японію, стала зустріч із літнім чоловіком, який зупинився, щоб підвезти його.

«Через дві хвилини після того, як я почав автостопити, зупинився чоловік років 70-ти. Він жестом запросив мене сісти, і я сів», — згадує Тімо. «Я не знав, куди він їде. Ми спілкувалися через Google Translate, але він не відповідав, бо був за кермом».

Тімо де Йонг / © Unilad

Лише коли вони доїхали до пункту призначення, мандрівник зрозумів, що сталося.

«Виявилося, що він був за п’ять хвилин від дому, коли побачив мене. Але він хотів допомогти, тому поїхав дві години в мій бік, а потім дві години назад — лише тому, що хотів бути добрим», — розповів де Йонг.

