Мандрівник розсмішив Мережу своїм сходженням на гору: що пішло не так (відео)

Гора (ілюстративне фото) / © Pixabay

Британський мандрівник Ешлі Полсон став зіркою Мережі після публікації іронічного відео зі свого сходження на найвищу вершину Південного Уельсу — гору Пен-і-Фан. Замість очікуваних панорамних краєвидів, на висоті 886 метрів туриста зустріли «арктичний» холод, снігопад та густий туман.

Про це пише Mirror.

У своєму TikTok-відео Полсон, ледь перекрикуючи шквальний вітер, жартома назвав прогулянку «мальовничою», хоча видимість була практично нульовою.

«Поки ви всі в теплі, закутані в ліжка, я тут, нагорі. Боже, тут дуже холодно. Мені здається, що мене здує швидше, ніж я спущуся», — поділився враженнями мешканець Свонсі.

Попри екстремальні умови («абсолютно балтійську» температуру) та відсутність обіцяних пейзажів, Ешлі зберіг оптимізм, чим підкорив глядачів. У коментарях користувачі діляться власним досвідом підкорення Пен-і-Фан, зазначаючи, що гора часто готує сюрпризи та «не завжди виправдовує очікування» через примхливу погоду.

Гора Пен-і-Фан є частиною національного парку Баннау Брихейніог. Це популярний туристичний маршрут, який вважається помірно складним. Досвідчені мандрівники радять вирушати в дорогу рано-вранці. Проте, як показує досвід Ешлі Полсона, навіть ранній підйом не гарантує гарної картинки, якщо природа вирішила інакше.

