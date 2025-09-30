Мандрівник орендував найдешевше житло у світі: який вигляд має

Ключі / © torange.biz

Іспанський тревел-інфлюенсер Начо Барруеко вирішив перевірити, як виглядає «найдешевший Airbnb у світі», забронювавши житло в Бангкоку (Таїланд) за неймовірною ціною — лише 1,75 фунтів стерлінгів (близько 2 євро) за ніч.

Про це пише Daily Mail.

26-річний Начо, колишній вчитель, зізнався, що «просто мусив це зробити» через шокуючу вартість. Загалом за дві ночі він заплатив лише 3,50 фунтів стерлінгів.

Небезпечні сходи та поперед ження про провал

Перше враження від помешкання було далеко не райдужним: біля житла, схожого на хатину, стояли мішки зі сміттям, а до його кімнати вела хитка, «небезпечна» драбина.

Після підйому «небезпечними» сходами, Начо був здивований. Він виявив, що його кімната, хоч і була скромною, мала окремий простір, москітну сітку, вентилятор і навіть «купy ароматів».

Проте, по кімнаті були розвішані попередження про те, що на деякі ділянки підлоги краще не наступати, оскільки вони можуть провалитися крізь дошки.

Мандрівник також оглянув просту «кухню на відкритому повітрі» та імпровізований «спортзал» — стійку для присідань поруч із візком та однією гантеллю.

Найдешевше житло у світі. / © Скріншот

Реакція та контраст із Європою

Начо поділився відео свого експерименту в Instagram (@nachobarrueco_), де воно швидко зібрало сотні коментарів.

Багато підписників були вражені ціною. Наприклад, місцеві жителі Мадрида, звідки родом Начо, зауважили, що в їхньому місті за ніч беруть до 170–200 євро.

Деякі коментатори високо оцінили турботу господаря про гостя, зазначивши, що він навіть роздрукував і заламінував ім’я Начо — «такого не роблять навіть у найкращих готелях!».

