Мандрівниця відвідала понад 50 міст Європи і назвала 5 прихованих "перлин" (фото)

Мандрівниця з Нью-Йорка Даша Кофман / © Даша Кофман

Мандрівниця з Нью-Йорка Даша Кофман відвідала понад 50 європейських міст. Вона зізнається, що Лондон і Париж залишили незабутні враження, однак переконана — Європа сповнена менш відомих, але не менш чарівних місць, які варті уваги. У своїй подорожній добірці Даша ділиться п’ятьма містами, що запам’яталися їй найбільше.

Про це повідомляє Business Insider.

Бат, Англія — класика римської архітектури поруч із Лондоном

Даша розповідає, що Бат — це справжня історична перлина, розташована лише за 90 хвилин потягом від Лондона. Як підказує назва, місто відоме своїми римськими лазнями, зведеними ще 70 року нашої ери. Вони вважаються одними з найкраще збережених римських руїн у світі.

Мандрівниця була вражена гармонійною архітектурою епохи Георгіїв, особливо ансамблем Royal Crescent — напівкруглим рядом із 30-ти будинків. Її також зачарував The Circus — площа, сформована круговими будинками, що створюють атмосферу унікальної елегантності.

На думку Даші, Бат — ідеальне місто для одноденної поїздки з Лондона, яке поєднує історію, красу та спокій.

Бат, Англія / © Getty Images

Мостар, Боснія і Герцеговина — місто, не схоже ні на що інше

Мостар, за словами Кофман, став для неї справжнім відкриттям. Його знаменитий Старий міст, збудований у XVI столітті, входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Особливий шарм місту надає збережений османський квартал із вузькими брукованими вуличками. Під час свого візиту Даша насолоджувалася ароматною боснійською кавою, мальовничими краєвидами та національними стравами — зокрема чєвапі, які стали її кулінарним фаворитом.

Мостар, Боснія і Герцеговина / © Getty Images

Брюгге, Бельгія — ідеальне місце для романтичної подорожі

Даша описує Брюгге як спокійне і казкове місто, до якого легко дістатися з Парижа або Брюсселя. Прогулянка його середньовічними вуличками нагадує подорож у часі.

Найяскравішим моментом для неї стала прогулянка човном каналом через парк Мінневатер, відомий як Озеро кохання. Мандрівниця радить Брюгге парам, які шукають романтики, смачного бельгійського шоколаду та доброго пива.

Брюгге, Бельгія / © Getty Images

Гайдельберг, Німеччина — поєднання минулого і сучасності

Гайдельберг, за словами Кофман, вражає з перших кроків. Тут величний старовинний замок гармонійно співіснує з найстарішим університетом Німеччини.

Даша особливо запам’ятала Philosophenweg — «Дорогу філософів», якою колись прогулювалися професори у пошуках натхнення. Восени ця стежка, за її словами, має по-справжньому чарівний вигляд.

Мандрівниця відзначає, що в Гайдельбергу багато затишних ресторанів і стильних барів, а саме місто вміло зберігає свій історичний дух, не втрачаючи сучасного ритму життя.

Гайдельберг, Німеччина / © Getty Images

Андорра-ла-Велья — прихований скарб у Піренеях

Столиця Андорри, розташована між Францією та Іспанією, стала для Даші ще одним приємним відкриттям. Вона звертає увагу, що місцева кухня поєднує найкраще з гастрономічних традицій сусідніх країн. Особливо радить відвідати борди — колишні сільські будинки, які нині перетворені на атмосферні ресторани, де подають справжні андоррські страви.

Попри те, що з Барселони сюди легко дістатися за один день, Кофман вважає, що Андорра-ла-Велья заслуговує більш тривалого відпочинку, аби повністю відчути її гірський спокій і чарівність.

Андорра-ла-Велья / © Getty Images

