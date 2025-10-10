Мандрівниця з Іспанії відвідала 100 країн і знайшла найкраще місце на Землі

Французька Полінезія / © Getty Images

Реклама

52-річна мандрівниця з Іспанії Марта Луїза Гарсія присвятила більшу частину життя подорожам, відвідавши 100 країн світу — від Намібії до великих європейських столиць. Проте вона зізналася, серед усіх цих місць є лише одне, куди хочеться повертатися.

Про це пише Daily Express.

Марта захопилася подорожами ще в дитинстві, коли її старший брат отримав у подарунок Атлас світу. Зображення далеких країн так сильно вразили дівчинку, що вона почала запоєм дивитися туристичні телешоу.

Реклама

З того часу вона об’їздила світ, але зізналася: серед усіх побачених чудес у неї є одне, найулюбленіше місце.

Улюблена країна Марти

Під час розмови із журналістами, Марта зізналася, що захоплюється райськими пляжами, зокрема Мальдівами та Бора-Бора у Французькій Полінезії.

«Для мене Французька Полінезія — це подорож мрії. Це своєрідна заморська спільнота Франції, яка складається з таких островів, як Таїті, Бора-Бора та Муреа», — розповіла Марта.

За словами жінки, типовий авіаквиток на райський острів Бора-Бора, що знаходиться приблизно за 9 500 миль (приблизно 15,288 тисячі км) у південній частині Тихого океану, може коштувати від 2 200 фунтів стерлінгів (приблизно 12,1615 тисячі гривень) з особи.

Реклама

Бора-Бора / © Getty Images

«Але ті, кому пощастило його відвідати (острів Бора-Бора — Ред.), кажуть, що це варте кожної копійки, з чистими бірюзовими лагунами для дослідження, прекрасними пейзажами та бунгало над водою, схожими на Мальдіви», — додала Марта.

Куточки світу, де Марта бувала найчастіше

Також Марта розповіла, що їй сподобалася не лише Французька Полінезія. За словами досвідченої мандрівниці, Франція та Італія очолюють список країн, які вона відвідувала найчастіше.

Як зізналася жінка, це тому, що ці країни розташовані близько до її країни, а квитки на літак дуже дешеві.

«Я була у Франції за 10 фунтів стерлінгів туди й назад», — додала досвідчена мандрівниця.

Реклама

Марта відвідала безліч куточків світу, але в її мандрівному списку ще є пункти, які чекають на свою чергу.

«Сьогодні з усіх чудес світу мені залишилося лише місто Мачу-Пікчу. Я не була в Перу, та боюся гірської хвороби». — поділилася жінка.

Раніше популярна американська тревел-блогерка Кейтлін Розаті відвідала 90 країн та назвала 5 найкрасивіших місць, які її вразили.

Окрім того, восьмирічний британець Гаррісон Мізен кинув пляшку з посланням у море. Через вісім місяців після цього до його будинку надійшла листівка, яка приголомшила усіх.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.