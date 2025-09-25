Марія прожила 117 років: вчені розкрили несподівану таємницю довголіття

Марія Браньяс Морера / © mirror.co.uk

Марія Браньяс Морера прожила 117 років. Вчені встановили, що таємницею її довголіття може бути здоровий спосіб життя та їжа.

Про це пише dailymail.co.uk.

Вживання трьох йогуртів на день може бути запорукою здорового життя, вважають експерти, які досліджували організм жінки, яка колись була визнана найстарішою людиною в світі.

Лікарі в Іспанії вивчили ДНК і біологічний профіль Марії Браньяс Морери, яка була найстарішою людиною в світі до своєї смерті в минулому році у віці 117 років.

Щоденний режим життя довгожительки включав регулярне вживання пробіотичних йогуртів, які, на думку вчених, «відіграли важливу роль в її здоровому старінні», а також відмову від алкоголю і тютюну.

Її хороша генетика також зіграла важливу роль. Пані Браньяс, яка народилася в Сан-Франциско в 1907 році, переїхала до Іспанії у віці восьми років. Вона пережила дві світові війни, громадянську війну в Іспанії, а також пандемії іспанського грипу та Covid.

Вона заразилася Covid у віці 113 років, але повністю одужала і перед смертю попросила лікарів «будь ласка, вивчіть мене, щоб я могла допомогти іншим».

Її улюбленим йогуртом, який вона їла щодня протягом 10 років, був місцевий каталонський бренд. Він містить велику кількість корисних бактерій, зокрема Lactobacillus delbrueckii bulgaricus і Streptococcus thermophilus, які допомагають боротися із запаленнями.

Вона також щодня пила смузі з восьми різних зернових культур, не курила, не пила алкоголь і не мала надмірної ваги.

Жінка вела активне соціальне життя, мала друзів і родичів поблизу.

Вчені виявили, що біологічний вік пані Браняс був на 15 років молодший за її фактичний вік.

Доктор Манель Естеллер, головний дослідник, сказав: «Зазвичай з віком ми стаємо більш схильними до хвороб, але вона була винятком, і ми хотіли зрозуміти, чому. Вперше нам вдалося відокремити старість від хвороб. До цього було дуже мало доказів, що свідчили про користь йогуртів і здорового довголіття, тому це абсолютно нове відкриття».

Міжнародна група вчених під керівництвом дослідників з групи епігенетики раку Інституту дослідження лейкемії імені Жозепа Каррераса та Університету Барселони дослідила весь спектр генетики пані Браньяс, порівнявши її з іншими дуже старими людьми.

За рік до її смерті вони зібрали зразки рідин організму, включаючи кров, сечу, слину та кал.

Доктор Естеллер додав: «Ми можемо розробляти ліки, що відтворюють ефекти хороших генів. Батьки Марії передали їй дуже хороші гени, але ми не можемо вибирати своїх батьків».

