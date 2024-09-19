Машиніст "Укрзалізниці" здивував, навіщо кермо в поїзді – відео

Машиніст "Укрзалізниці" Василь Бабчук пояснив зацікавленим користувачам TikTok, навіщо в поїзді кермо та як воно працює.

Оскільки це одне з найчастіших запитань, які йому залишають в коментарях, чоловік дав пояснення в окремому відео. Як виявилося, кермо в електропоїзді необхідне для набору швидкості та гальмування.

"У нас є маневрова і перша позиція. Маневрову ми ставимо для того, щоб поїзд рушив з місця. Потім ми ставимо першу позицію і поїзд набирає ту швидкість, яка потрібна машиністу. Якщо ми ставимо контролер машиніста в іншу сторону в позиції 1, 2, 3, 4 або 5 – відбувається реостатне гальмування і поїзд зупиняється", - пояснив машиніст.

Також Василь розповів, що кнопка звукового сигналу розташована в іншому місці, а не посередині цього керма.

Нагадаємо, як насправді називається інструмент "болгарка" і чому його так охрестили. Про це знають не всі.

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