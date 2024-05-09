Машиністку заскочили під час нанесення макіяжу в кабіні, поки потяг мчить коліями – відео

Машиністку поїзда в Мехіко зняли на камеру, коли вона наносила макіяж просто під час керування. Вона фарбувала брови олівцем.

Про це пише NTK.

Її руки, схоже, були відірвані від керма, коли потяг мчав коліями.

Місцеві мешканці відреагували гнівно, а залізнична компанія розпочала розслідування. Представники Metro CDMX зазначили, що багато їхніх залізничних послуг зараз автоматизовані. Втім, водійка, про яку йдеться, буде притягнута до дисциплінарної відповідальності.

Представник Metro CDMX заявив: "У зв'язку з відео, що поширюється в соціальних мережах, де видно, як машиністка поїзда наносить макіяж під час виконання своєї роботи, метрополітен хотів би повідомити, що було розпочато розслідування і буде проведена відповідна адміністративна процедура, щоб покарати співробітницю. Слід зазначити, що рух поїздів здійснюється в автоматичному режимі, що гарантує безпеку на маршрутах за розкладом".

У відповідь на це юзери написали в Мережі: "То навіщо вам машиністи, якщо в метро є система автопілотування?", "Що тут дивного? Жінки роблять те саме в будь-якому транспортному засобі", "Потяги можуть їздити і без машиністів, але профспілка втрутилася, і тому машиністами працюють люди", "А потім вони скажуть, що це сталося через механічну несправність".

Нагадаємо, чоловіка оштрафували на 380 євро за те, що почухав голову під час водіння. Розумна камера помилилася.

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