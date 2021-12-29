Маск розповів, якою може бути політична система на Марсі

Маск розповів, якою може бути політична система на Марсі

Винахідник вважає, що першу базу на Червоній планеті можна побудувати до 2028 року.

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів про свої ідеї, як колонізувати Марс.

Про це він заявив в інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.

Минулого тижня він розповів про план відправлення "футуристичного Ноєвого ковчега" на Марс.

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"Наче футуристичний Ноїв ковчег. Але ми візьмемо більше двох – це трохи дивно, якщо їх буде лише двоє", — зазначив засновник SpaceX.

У відповідь на запитання, коли можна побудувати базу, винахідник написав у Twitter, "ймовірно, до 2028 року".

"Справді велика річ — побудувати на Марсі самодостатнє місто і перевезти туди тварин і людей Землі", — сказав Маск.

За його словами, політичний устрій перших колоній на Марсі може бути таким самим, як у перших англійських колоній у Північній Америці. Йдеться про пряму демократію.

"Люди самі зможуть голосувати за необхідні закони", — сказав Маск, які, його словами, мають бути простими та зрозумілими.

Раніше вчені придумали спосіб, як зробити Марс придатним до життя.

Нагадаємо, що американський марсохід прислав "листівку" з Червоної планети.

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