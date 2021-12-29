Маск розповів, якою може бути політична система на Марсі

Винахідник вважає, що першу базу на Червоній планеті можна побудувати до 2028 року.
Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів про свої ідеї, як колонізувати Марс.
Про це він заявив в інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману.
Минулого тижня він розповів про план відправлення "футуристичного Ноєвого ковчега" на Марс.
"Наче футуристичний Ноїв ковчег. Але ми візьмемо більше двох – це трохи дивно, якщо їх буде лише двоє", — зазначив засновник SpaceX.
У відповідь на запитання, коли можна побудувати базу, винахідник написав у Twitter, "ймовірно, до 2028 року".
"Справді велика річ — побудувати на Марсі самодостатнє місто і перевезти туди тварин і людей Землі", — сказав Маск.
За його словами, політичний устрій перших колоній на Марсі може бути таким самим, як у перших англійських колоній у Північній Америці. Йдеться про пряму демократію.
"Люди самі зможуть голосувати за необхідні закони", — сказав Маск, які, його словами, мають бути простими та зрозумілими.
Раніше вчені придумали спосіб, як зробити Марс придатним до життя.
Нагадаємо, що американський марсохід прислав "листівку" з Червоної планети.
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