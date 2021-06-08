Маскувався у перуці і вуалі: в Індії викрили коханця нареченої, який пробрався до неї на весілля (відео)

Чоловік переодягнувся в жіночий одяг.

На півночі Індії коханець переодягнувся у наречену з макіяжем і в перуці, щоб побачитися зі своєю дівчиною в день її весілля з іншим чоловіком. Але його викрили.

Про це пише The Mirror.

Коханець нареченої в жіночих сандалях, із сумочкою, вуаллю, яка мала приховати обличчя, пробрався в її будинок, попросивши про зустріч з жінкою. Оскільки хотів побачити дівчинку перед весіллям.

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Однак, його спіймали гості, які потім нібито побили його. У драматичній сцені, яка розгорталася на очах приголомшених гостей, , щоб розкрити справжню особистість чоловіка, з нього зірвали перуку.

Після цього коханець втік разом зі своїми друзями, отримавши ляпаса від одного з родичів дівчини. Друзі відвезли його на мотоциклі до безпечного місця.

Побачитися зі своєю коханою він так і не зміг.

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