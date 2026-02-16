Масниця та Колодій 2026: українські традиції, про які мало хто знає — навіщо "карали" неодружених і як закликали щастя

Масниця / © lenta.ua

В Україні стартує Масниця 2026 — тиждень перед Великим постом, який у народній традиції мав глибший сенс, ніж просто частування млинцями. Наші предки називали цей період Колодієм і вірили: саме зараз можна «запрограмувати» добробут, шлюб і щасливий рік.

Етнографи наголошують: українська Масниця значно відрізняється від популяризованої «слов’янської Масляної». В Україні це було передусім родинне й громадське свято з обрядами на продовження роду, злагоду та оновлення життя.

Колодій — давніше свято, ніж Масниця

У фольклорі Колодій постає як символ життєвої сили та продовження роду. Протягом тижня жінки жартома «народжували», «хрестили» і «одружували» Колодія, розігруючи цілий обрядовий цикл.

Дослідники традиційної культури пояснюють: так наші предки відтворювали цикл природи — від зимового завмирання до весняного пробудження.

Саме жінки були головними учасницями обрядів. Вони збиралися на гостини, співали, жартували та проводили символічні ритуали.

Навіщо неодруженим чіпляли «колодку»

Один із найяскравіших звичаїв — «чіпляння колодки». Парубкам і дівчатам, які не одружилися протягом року, прив’язували невелику дерев’яну колодку.

Відкупитися можна було гостинцями або частуванням.

Такий обряд був не покаранням, а жартівливим нагадуванням громади про важливість створення родини. У традиційному суспільстві шлюб вважався справою не лише особистою, а й суспільною.

Чому на Масницю обов’язково готували млинці

Млинці символізували сонце і тепло. Їх випікання мало магічне значення — люди вірили, що так можна прискорити прихід весни.

На столі також були вареники з сиром, масло, молочні страви. Чим щедріше частування — тим багатшим мав бути рік.

Головний сенс — не переїдання, а гостинність і спільність.

Що можна і не можна робити на Масницю

У народі вірили, що поведінка цього тижня впливає на майбутнє.

Можна:

ходити в гості й пригощати

миритися та просити пробачення

планувати нові справи

проводити час у родинному колі

Не можна:

сваритися й тримати образи

відмовляти у гостинності

заздрити чи злитися

ізолюватися від людей

Казали: як проведеш Масницю — таким буде й рік.

Чому сьогодні українці знову згадують Колодія

Останніми роками інтерес до традицій зростає. Люди шукають власні культурні корені й сенси, відмінні від запозичених святкових форматів.

Колодій повертається як частина української ідентичності — свято про родину, підтримку громади і циклічність життя.

І хоча сьогодні мало хто дотримується всіх обрядів, головна ідея лишається актуальною: більше тепла, щедрості та добрих слів перед новим етапом року.

