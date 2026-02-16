ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Масниця та Колодій 2026: українські традиції, про які мало хто знає — навіщо "карали" неодружених і як закликали щастя

Масниця 2026 в Україні — це не просто млинці: у давнину в ці дні «програмували» щастя на рік, мирилися з ворогами й навіть прив’язували колодку неодруженим.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Масниця

Масниця / © lenta.ua

В Україні стартує Масниця 2026 — тиждень перед Великим постом, який у народній традиції мав глибший сенс, ніж просто частування млинцями. Наші предки називали цей період Колодієм і вірили: саме зараз можна «запрограмувати» добробут, шлюб і щасливий рік.

Етнографи наголошують: українська Масниця значно відрізняється від популяризованої «слов’янської Масляної». В Україні це було передусім родинне й громадське свято з обрядами на продовження роду, злагоду та оновлення життя.

Колодій — давніше свято, ніж Масниця

У фольклорі Колодій постає як символ життєвої сили та продовження роду. Протягом тижня жінки жартома «народжували», «хрестили» і «одружували» Колодія, розігруючи цілий обрядовий цикл.

Дослідники традиційної культури пояснюють: так наші предки відтворювали цикл природи — від зимового завмирання до весняного пробудження.

Саме жінки були головними учасницями обрядів. Вони збиралися на гостини, співали, жартували та проводили символічні ритуали.

Навіщо неодруженим чіпляли «колодку»

Один із найяскравіших звичаїв — «чіпляння колодки». Парубкам і дівчатам, які не одружилися протягом року, прив’язували невелику дерев’яну колодку.

Відкупитися можна було гостинцями або частуванням.

Такий обряд був не покаранням, а жартівливим нагадуванням громади про важливість створення родини. У традиційному суспільстві шлюб вважався справою не лише особистою, а й суспільною.

Чому на Масницю обов’язково готували млинці

Млинці символізували сонце і тепло. Їх випікання мало магічне значення — люди вірили, що так можна прискорити прихід весни.

На столі також були вареники з сиром, масло, молочні страви. Чим щедріше частування — тим багатшим мав бути рік.

Головний сенс — не переїдання, а гостинність і спільність.

Що можна і не можна робити на Масницю

У народі вірили, що поведінка цього тижня впливає на майбутнє.

Можна:

  • ходити в гості й пригощати

  • миритися та просити пробачення

  • планувати нові справи

  • проводити час у родинному колі

Не можна:

  • сваритися й тримати образи

  • відмовляти у гостинності

  • заздрити чи злитися

  • ізолюватися від людей

Казали: як проведеш Масницю — таким буде й рік.

Чому сьогодні українці знову згадують Колодія

Останніми роками інтерес до традицій зростає. Люди шукають власні культурні корені й сенси, відмінні від запозичених святкових форматів.

Колодій повертається як частина української ідентичності — свято про родину, підтримку громади і циклічність життя.

І хоча сьогодні мало хто дотримується всіх обрядів, головна ідея лишається актуальною: більше тепла, щедрості та добрих слів перед новим етапом року.

Читайте більше про символи Місяця та покарання за "шлюбне дармоїдство": що треба знати про Масницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie