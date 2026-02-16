Масниця та Колодій в Україні: давні обряди, які програмували щастя, шлюб і добробут на весь рік

Масниця / © ТСН.ua

Реклама

Наші предки в ці дні вирішували долю шлюбів, закликали врожай і навіть жартома «карали» неодружених — адже Масниця й Колодій були не просто святом, а магічним перезапуском життя перед весною.

Масниця і Колодій: що це за свято насправді

У народній традиції українців перехід від зими до весни ніколи не був «звичайною зміною сезонів». Це був сакральний момент оновлення світу. Саме тому останній тиждень перед Великим постом наповнювали обрядами на плодючість, добробут і продовження роду.

У сучасній культурі більше відома назва Масниця, однак в українській етнографічній традиції глибше коріння має свято Колодія. Дослідники фольклору наголошують: Колодій — автохтонний український обрядовий цикл, який існував ще до християнізації Русі й пізніше був частково інтегрований у церковний календар.

Реклама

Якщо коротко:

Масниця — загальна назва сиропусного тижня перед постом

Колодій — народна обрядова система цього періоду

Головна тема — шлюб, продовження роду і весняне оновлення

Хто такий Колодій і чому «народжувався» щороку

У фольклорі Колодій постає як міфологічний персонаж — дух родючості, шлюбу і продовження роду. Його «народження», «хрестини», «одруження» і навіть «смерть» символічно розігрували протягом тижня.

Це був своєрідний театралізований цикл, де жінки виконували ключову роль. Саме вони були хранительками обрядів і керували святкуванням.

Етнографи вважають, що Колодій уособлював:

Реклама

чоловічу життєдайну силу

сонячну енергію

цикл природи від завмирання до пробудження

Обряд «колодки»: жарт, який вирішував долю

Найвідоміший звичай — «чіпляти колодку». Парубкам і дівчатам, які не одружилися за минулий рік, символічно прив’язували дерев’яну колодку до руки чи пояса.

Відкупитися можна було гостинцями або частуванням. Але сенс обряду був глибший, ніж просто веселощі.

Це був суспільний сигнал про шлюбну зрілість, м’який соціальний тиск та магічний ритуал на створення сім’ї

Фактично громада нагадувала: створення родини — справа не лише особиста, а й суспільна.

Реклама

Чому на Масницю так багато їжі

Млинці, вареники, сир і масло — не просто наїдки. У традиційній культурі жирна й молочна їжа символізувала достаток і життєву силу.

Круглі млинці асоціювалися із сонцем. Їх випікання мало обрядове значення:

заклик тепла

прискорення весни

«підживлення» сонячної енергії

Чим щедріший стіл — тим багатший рік, вірили наші предки.

Жіноче свято з давніми коренями

Колодій часто називають «бабським тижнем». І не дарма. Саме жінки збиралися на спільні гостини, проводили обрядові дійства, співали спеціальні пісні

Реклама

Це був рідкісний час, коли жіноча спільнота мала особливу символічну владу у громаді. Через обряди жінки ніби «запускали» новий цикл життя.

Спалювання зими — не українська традиція?

Популярне сьогодні спалювання опудала зими більше характерне для північних слов’ян. В українській традиції акцент був не на «знищенні зими», а на закликанні весни, шлюбній магії та плодючості землі й людей

Тобто фокус — на житті, а не на боротьбі з холодом.

Як святкувати Масницю сьогодні з повагою до традицій

Навіть у сучасному місті можна відчути дух свята:

Реклама

пригостити рідних традиційними стравами

зібратися з друзями на спільну гостину

подякувати зимі за пережитий цикл

подумати про оновлення у своєму житті

У фольклорній традиції Масниця — це точка переходу. Час завершити старе й запросити нове.

Чому інтерес до Колодія зростає

Українці дедалі частіше звертаються до власної традиції, відшукуючи глибинні сенси у звичних святах. Колодій повертається як частина культурної ідентичності.

Це свято про зв’язок поколінь, повагу до роду, циклічність життя та силу громади

І, можливо, саме тому воно звучить особливо актуально сьогодні.

Реклама

Нагадаємо, що насправді для українців символом ситого тижня завжди були вареники, а от млинцям віддавали перевагу росіяни.

Читайте більше про символи Місяця та покарання за "шлюбне дармоїдство": що треба знати про Масницю.