Масова втеча мавп із лабораторії: жителям радять зачинити вікна та двері

Поліцейські застерігають жителів міста від спроби контактувати з тваринами.

Увечері в середу, 6 листопада, 40 мавп втекли з дослідницького центру в місті Ємассі, Південна Кароліна (США). У департаменті шерифа жителям наполегливо рекомендують тримати двері та вікна зачиненими, щоб запобігти проникненню цих тварин до будинків.

Про це повідомляє NBC News.

Масова втеча лабораторних мавп сталася з території компанії Alpha Genesis, яка працює з приматами для проведення клінічних випробувань, зокрема щодо лікування захворювань мозку.

Для вилову тварин було встановлено пастки, поліцейські використовують тепловізори для їхніх пошуків.

Поліцейські застерігають жителів міста від спроби контактувати з тваринами та радять за умови їхнього виявлення негайно телефонувати до служби 911.

Департамент шерифа не уточнив породу приматів, що втекли, але на сайті компанії зазначено, що вона працює з макаками та капуцинами.

Також невідомо, в яких дослідженнях брали участь мавпи-втікачі та чи були вони піддані якомусь захворюванню.

Alpha Genesis не одразу відповіла на запит NBC News про коментарі.

Відомо, що компанія виграла федеральний контракт на управління колонією з 3500 мавп на острові Морган біля узбережжя Південної Кароліни, також відомому як Мавпячий острів.

Нагадаємо, раніше у РФ затримано викрадача дитинчат кенгуру з двох російських зоопарків: ним виявився чоловік-карлик, якого за раніше складеним фотороботом вважали дитиною.

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