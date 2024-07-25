Масштаб приголомшує: найбільше у світі дерево кеш'ю займає площу понад 8000 квадратних метрів – фото

Дерево кеш'ю Пірангі в бразильському Ріу-Гранді-ду-Норті вважається найбільшим деревом кеш'ю у світі. Він має коло близько 500 метрів і займає площу 8400 квадратних метрів.

Про це пише Oddity Central.

Легенда свідчить, що дерево кеш'ю Пірангі було посаджено 1888 року місцевим рибалкою, який пізніше помер у віці 93 років у тіні величезного дерева. Проте експерти вважають, що, судячи з характеристик росту, "вік дерева оцінюється більш ніж у тисячу років". Однак одне можна сказати напевно: це не звичайне дерево кеш'ю. Воно розміром з 70 дерев кеш'ю звичайного розміру, і його потрібно побачити зі спеціального оглядового майданчика високо над головою, щоб по-справжньому оцінити. Дерево виробляє понад 60 тисяч плодів кеш'ю на рік, а також приваблює сотні тисяч туристів з усієї Бразилії.

Найбільше у світі дерево кеш'ю / Фото: Idioma

Його розміри, мабуть, пов'язані з генетичною аномалією, через яку гілки ростуть убік, а не догори. Вага і сила тяжіння змушують гілки нахилятися до землі, і коли вони стикаються з ґрунтом, починає формуватися нове коріння, і дерево продовжує розширюватися. У наші дні відрізнити початковий ствол від решти дерева практично неможливо.

Славнозвісне дерево, розташоване на пляжі Пірангі-ду-Норті в Ріу-Гранді-ду-Норті, стало однією з головних місцевих туристичних визначних пам'яток після того, як дерево було визнано Книгою рекордів Гіннеса.

Найбільше у світі дерево кеш'ю / Фото: Wikimedia Commons

За даними Інституту сталого розвитку та навколишнього середовища, що керує знаменитим деревом кеш'ю Пірангі, щороку це дерево відвідують близько 300 000 туристів.

Цікаво, що це дерево має конкуренцію на рідному ґрунті за звання найбільшого дерева кеш'ю у світі. За словами державного секретаря з туризму Піауї, дерево кеш'ю на узбережжі Піауї насправді є найбільшим у світі, його площа становить близько 8800 метрів. Однак це твердження ще не підтверджено офіційно у Книзі рекордів Гіннеса.

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