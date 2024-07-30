Масштабна гра в хованки на безлюдному острові: де відбудеться та умови (фото)

У Японії відбудеться масштабна гра у хованки або, як її ще називають, "какуренбо".

Як пише Sora News 24, країна стикнулася із проблемою – займає дев'яте місце у міжнародних змаганнях, значно відстаючи від Італії, яка посіла перше місце, і Франції, яка посіла друге місце.

Щоб піднятися у рейтингу, Асоціація хованок Японії проводить заходи для найкращих гравців країни, щоб відточити їхні навички хованок та пошуку, а також знайти невикористаний потенціал.

Наступний такий захід заплановано на 3 та 4 листопада і відбудеться на острові Цумага, безлюдному острівці біля узбережжя більшого острова Ікі у префектурі Нагасакі.

Гра в хованки на безлюдному острові / Фото: Japan Kakurenbo Association

Асоціація заявила, що шукає 100 учасників, 90 з яких ховатимуться, а решта 10 шукатимуть. Гравці можуть бути студентами або старшими, але повинні мати дитячий ентузіазм до гри в хованки, а також вміти цінувати природну красу безлюдного острова достатньо, щоб розбити табір на ніч після гри.

Гра в хованки на безлюдному острові / Фото: Japan Kakurenbo Association

Згідно з правилами цієї двогодинної основної гри, коли хтось виявляє захованого, "жертва" також починає шукати. Після закінчення часу будуть призи для тих, хто ховається найдовше, а також для тих, хто знайде найбільше людей. Існує система очок, в якій 10 очок присуджуються захованим за кожні 10 хвилин, протягом яких їх не було знайдено. А той, хто знайшов, отримає половину очок, які його жертва отримує за хованку.

Гра в хованки на безлюдному острові / Фото: Japan Kakurenbo Association

Також протягом двох днів будуть інші мініігри, щоб підтримувати інтерес. Очікується, що у грі візьмуть участь члени національної збірної Японії з хованок, а також Сили самооборони Японії.

Заявки прийматимуться від 25 серпня, а плата за участь складає 24 800 ієн (161 долар США), які йдуть на їжу та оренду острова. Також є план на 2 ночі за 45 800 ієн, за яким учасники можуть провести додаткову ніч у найближчому рекані і насолодитися невеликим додатковим оглядом пам'яток та відпочинком перед тим, як вирушити на острів.

Гра в хованки на безлюдному острові / Фото: Japan Kakurenbo Association

Асоціація також шукає волонтерів для допомоги у проведенні гри. Для тих, хто зацікавлений у допомозі в цьому, 24 та 25 серпня буде організовано передігровий захід для 30 волонтерів. Вартість участі в ньому складає 13 800 ієн, і міститиме гру в хованки, а також отримання інструкцій про те, як допомогти в організації заходу, щоб відчути обидві сторони.

Хоча це і проводиться Асоціацією хованок Японії, сподіваючись знайти таланти, які представлятимуть країну на міжнародних змаганнях, обмежень за національністю, схоже, немає. Однак функціональні навички японської мови будуть важливими для дотримання правил і вказівок.

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