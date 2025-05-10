Математична головоломка для дітей загнала дорослих у глухий кут: чи зможете її вирішити

Головоломка / © Pixabay

Реклама

Відома математична головоломка для третіх класів стала справжньою проблемою для багатьох дорослих. Чи зможете ви вирішити це завдання

Про це пише Daily Mail.

Один батько з Великої Британії опублікував зображення домашнього завдання своєї дитини з математики для третього класу на Reddit, анонімному форумі, оскільки сам він не міг зрозуміти, як правильно розв’язати задачу.

Реклама

Він написав у темі «Допомога з домашнім завданням»: «Ми з чоловіком відчуваємо себе дуже тупими, бо обидва отримали різні відповіді. Допоможіть!»

Задача звучить так: «Шон робить дві піци. Він дає вісім людям рівну частку піци. Скільки кожен отримує піци?»

Хоча на перший погляд завдання здається досить простим, понад 700 людей намагалися вирішити його, і багато хто зіткнувся з тією ж самою проблемою. Дехто стверджував, що відповідь — 1/8, але інші були впевнені, що правильний варіант — ¼.

Одні з коментаторів критикували питання за те, що воно «граматично неправильне» та надмірно заплутане.

Реклама

Один з них написав: «Чому ви кажете 2/8? Якщо було б, скажімо, 1 піца для 8 людей, це було б 2/16, а не 1/8. Як можна поділити 2 піци на 8 людей? Це має бути 4/16!»

Інший додав: «Я не можу зрозуміти, чому в завданні використано вираз 'скільки піци', а не 'скільки частки піци', бо треба вгадати, що йдеться про одну піцу. Чому так складно формулювати питання для дітей?»

Технічно правильною відповіддю є ¼, якщо ми припустимо, що дві піци будуть поділені, а не одна. Це можна порахувати так:

2 поділити на 8 = 0.25, що у вигляді дробу буде ¼.

Реклама

Але це також заплутало деяких дорослих, які не могли зрозуміти, чи треба ділити суму на 9, а не на 8.

Один з коментаторів написав: «Не буде чи 9, якщо Шон теж їсть? Вже є питання, скільки кожен отримує, але чи має це на увазі Шона?»

Відповіли: «Питання каже, що він дає 8 людям. Там не сказано, що він їсть теж.»

Це не перший випадок, коли інтернет обурюється через основні математичні рівняння.

Реклама

Нещодавно з’явилася інша задача, яка стала вірусною через свою складність, але тільки кілька людей змогли правильно вирішити її.

Для того, щоб отримати правильну відповідь, потрібно застосувати правило PEMDAS — концепцію, що зазвичай викладається в п’ятому або шостому класі за програмою Common Core.

PEMDAS — це абревіатура для порядку операцій при вирішенні рівняння.

Перш за все, треба виконати операції в дужках (P). Далі йдуть ступені (E). Потім множення та ділення (MD), але множення не обов’язково має йти перед діленням.

Реклама

Останніми виконуються додавання та віднімання (AS). Коли залишаються тільки ці операції, їх можна вирішувати зліва направо, бо порядок не має значення.

Серед користувачів X, які не були підготовлені до математичної лекції, найбільш популярною помилкою була відповідь 5, що є результатом вирішення задачі без врахування правил PEMDAS.

Застосувавши PEMDAS, першим кроком є множення та ділення, бо в рівнянні немає дужок або ступенів. Після розв’язування 3×3 і 3 ÷ 3 рівняння стає 9 — 1 + 3.

Просте додавання та віднімання дають остаточний результат 11.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про загадки на логіку про все на світі, цікаві запитання на кмітливість для дорослих і дітей.