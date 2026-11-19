Головоломка з сірниками

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Головоломки із сірниками — цікавий спосіб перевірити логічне мислення, уважність і кмітливість. На перший погляд, такі завдання здаються простими, адже для їхнього розв’язання не потрібні складні математичні обчислення. Проте знайти правильну відповідь з першої спроби вдається не всім.

Особливість подібних головоломок полягає в тому, що потрібно подивитися на звичайні цифри під іншим кутом і зрозуміти, як зміниться число, якщо переставити лише один елемент.

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Пропонуємо перевірити свою уважність за допомогою цікавого завдання із сірниками.

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Головоломка: як зменшити число 50, пересунувши один сірник

На зображенні сірники викладені у формі числа 50. Ваше завдання — зробити це число меншим, змінивши розташування лише одного сірника.

Дотримуйтеся трьох простих правил:

Можна пересунути тільки один сірник.

Забирати сірники або додавати нові заборонено.

Після перестановки має утворитися правильне двоцифрове число, менше за 50.

Спробуйте впоратися із завданням за 15 секунд.

Уважно розгляньте обидві цифри та подумайте, який сірник можна переставити, щоб отримати нове число.

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Не поспішайте переглядати відповідь. Іноді розв’язок виявляється значно простішим, ніж здається спочатку.

Правильна відповідь на головоломку

Правильна відповідь — 30.

Щоб отримати це число, потрібно змінити лише першу цифру — 5.

Для цього:

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Заберіть вертикальний сірник, розташований у верхній лівій частині цифри 5. Переставте його у верхню праву частину цієї ж цифри. У результаті п’ятірка перетвориться на трійку, а нуль залишиться без змін.

Таким чином, замість початкового числа 50 отримаємо 30, яке на 20 менше.

Усі умови завдання виконані: пересунуто лише один сірник, а отримане число є двоцифровим і меншим за початкове.

Такі головоломки показують, наскільки важливо вміти помічати нестандартні рішення. Іноді для правильної відповіді достатньо лише трохи змінити звичний погляд на завдання.

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