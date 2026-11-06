Математична головоломка: лише найуважніші знайдуть правильну відповідь за 15 секунд

Математична головоломка

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Математичні головоломки — чудовий спосіб потренувати мозок, перевірити логічне мислення та пригадати правила, які ми вивчали ще у школі. Особливо цікавими є завдання, у яких використовуються лише прості арифметичні дії, але результат може виявитися зовсім не таким, як здається спочатку.

Пропонуємо розв’язати невеликий математичний приклад, який перевірить не лише вашу здатність швидко рахувати, а й уважність до деталей.

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Математична головоломка на 15 секунд

Перед вами приклад, у якому потрібно виконати додавання, ділення, множення та віднімання. Усі числа невеликі, тому для обчислень не знадобиться калькулятор.

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8 + 8 ÷ 4 × 2 − 3 =?

Спробуйте знайти правильну відповідь за 15 секунд.

На вибір пропонуються чотири варіанти:

5

9

13

29

Не поспішайте з відповіддю. Головна складність цієї головоломки полягає не в самих обчисленнях, а в правильній послідовності виконання математичних дій.

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Багато хто починає рахувати зліва направо, не звертаючи уваги на те, що деякі арифметичні операції мають пріоритет над іншими. Саме через це можна отримати неправильний результат.

Якщо вам вдалося впоратися із завданням за відведений час, перевірте, чи збігається ваша відповідь із правильною.

Правильна відповідь на математичну головоломку

Правильна відповідь — 9.

Щоб отримати цей результат, потрібно пригадати одне з основних правил математики: множення та ділення виконуються раніше за додавання і віднімання.

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Водночас множення і ділення мають однаковий пріоритет, тому їх потрібно виконувати послідовно зліва направо.

Розглянемо розв’язання покроково.

Спочатку виконуємо ділення:

8 ÷ 4 = 2

Після цього множення:

2 × 2 = 4

Тепер наш приклад набуває простішого вигляду:

8 + 4 − 3 = 9

Отже, правильний результат — 9.

Якщо ви отримали саме це число, то успішно впоралися із завданням і правильно застосували правила арифметики.

Чому такі математичні головоломки корисні

Подібні завдання допомагають підтримувати навички усного рахунку, тренувати концентрацію уваги та розвивати логічне мислення.

Їхня особливість полягає в тому, що для правильного розв’язання не потрібні складні формули або спеціальні математичні знання. Достатньо пам’ятати базові правила та не поспішати з висновками.

Крім того, короткі математичні вправи можуть стати цікавою розминкою для мозку під час перерви на роботі чи навчанні.

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