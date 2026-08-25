Простий математичний приклад ставить у глухий кут навіть дорослих / © Фото з відкритих джерел

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Нещодавно у соціальних мережах став дуже популярним простий на перший погляд математичний приклад 50 — 25 ÷ 5 × 2, який викликав масові суперечки серед інтернет-користувачів щодо правильної відповіді. Більшість людей припускається грубої помилки під час обчислень виключно через елементарне ігнорування базових шкільних правил щодо черговості виконання операцій.

Про правильний алгоритм розв’язання цієї задачі розповідає Blikk.

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Типова помилка: чому результат 10 є неправильним

Коли люди бачать число 50 зі знаком мінуса після нього, вони інстинктивно починають обчислення саме з віднімання. Вони віднімають 25 від 50 і отримують 25, далі ділять цей результат на 5, а потім множать отриману п’ятірку на 2. У результаті такої послідовності дій виходить відповідь 10, яка здається багатьом цілком логічною.

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Головна проблема полягає у навичках нашого повсякденного мислення, яке змушує нас читати та рахувати виключно зліва направо. При цьому люди зовсім не звертають уваги на сувору математичну ієрархію дій. Крім того, багато хто помилково вважає множення пріоритетнішим за ділення, хоча насправді ці дії мають абсолютно рівну силу.

Покрокове розв’язання та математичні правила

Математика має чітко визначені закони, за якими множення та ділення завжди отримують вищий пріоритет за додавання та віднімання. Оскільки ці дві дії мають однаковий статус, ми маємо виконувати їх суворо в порядку появи у прикладі — зліва направо. Щоб отримати правильну відповідь у виразі «50 — 25 ÷ 5 × 2», потрібно зробити три прості кроки.

Спочатку виконуємо ділення: 25 ÷ 5 = 5.

Потім отриманий результат множимо на 2: 5 × 2 = 10.

Наостанок виконуємо віднімання: 50 — 10 = 40.

Отже, правильною відповіддю на цю популярну загадку залишається число 40.

Як ніколи не помилятися в таких розрахунках

Секрет точних обчислень полягає не у швидкості, а у бездоганному розумінні та дотриманні ієрархії математичних операцій. Експерти нагадують базовий порядок розрахунків: спочатку ми розкриваємо дужки, потім обчислюємо степені та корені, далі виконуємо множення й ділення, а вже наприкінці — додавання та віднімання. Цей короткий приклад чудово демонструє необхідність зупинятися на кілька секунд під час рахування подумки, щоб не потрапити у пастку власного поспіху.

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Нещодавно у соціальних мережах набув великої популярності простий на перший погляд математичний приклад 50 — 25 ÷ 5 × 2, який викликав масові суперечки серед інтернет-користувачів щодо правильної відповіді. Більшість людей припускається грубої помилки під час обчислень не через складність самих цифр, а через елементарне ігнорування базових шкільних правил щодо черговості виконання операцій.

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