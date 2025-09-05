Математична загадка, що ламає мізки: спробуйте знайти правильну відповідь

Математична задача / © Pixabay

Математика викликає різні емоції: хтось її обожнює, а хтось не терпить. Однак незалежно від вашого ставлення, розв’язування математичних задач корисне для мозку. Це зміцнює нейронні зв’язки, покращує здатність до вирішення проблем, розвиває логічне мислення та підвищує психічну стійкість.

Про це пише Mirror.

Тож час від часу варто кидати собі виклик і розв’язувати головоломки. Це може позитивно вплинути на ваше ментальне здоров’я. Якщо ви готові, спробуйте розв’язати цю алгебраїчну задачу. Вона має напрочуд просте рішення, хоча на перший погляд здається дуже складною.

Завдання

Вам дано дві рівності:

ab=162

a/b=18

Використовуючи ці дані, вам потрібно знайти значення виразу:

a+b/b=?

Підказка

У виразі ab=162 літери a і b означають, що ці значення потрібно помножити. Таким чином, a×b=162.

Щоб розв’язати задачу, вам потрібно знайти два числа, які під час множення дають 162, а під час ділення — 18. Пам’ятайте, що a має бути більшим за b, інакше за ділення ви отримаєте від’ємне число.

Відповідь

Правильна відповідь — 19.

Метод 1: пошук значень a і b

Значення a=54 і b=3.

54×3=162

54/3=18

Тепер підставимо ці значення в кінцевий вираз:

(54+3)/3=57/3=19

Метод 2: логічне мислення

Цю задачу можна було розв’язати набагато простіше, навіть не знаходячи конкретних значень a і b.

Вихідний вираз (a+b)/b можна спростити: (a+b)/b=a/b+b/b=a/b+1

Оскільки нам відомо, що a/b=18, ми можемо просто підставити це значення: 18+1=19.

