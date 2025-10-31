Математичний лайфгак: у соцмережах став вірусним швидкий метод множення великих чисел

Геніальний метод дозволяє лекго перемножити два вкеликих числа

Багатьом школярам і дорослим математика дається нелегко, особливо коли справа доходить до множення великих чисел. Однак у соціальних мережах набув популярності маловідомий метод, який дозволяє множити великі числа всього за кілька секунд, значно швидше за традиційне «множення в стовпчик».

Цей геніальний лайфгак швидко став вірусним у TikTok.

Трюк із сотнею: як це працює

Відео, опубліковане на акаунті Sums of Anarchy, демонструє, як швидко можна вирішити приклад 97×94. За традиційною методикою це вимагатиме певного часу, але за новим способом — лише мить.

Суть методу полягає у використанні числа 100 як орієнтира, а вся дія ділиться на два етапи:

Знаходимо перші дві цифри відповіді: Треба з’ясувати, на скільки кожне число менше від 100 (97 менше на 3, 94 менше на 6).

Далі беремо одну різницю і віднімаємо її від іншого числа. (97 — 6 = 91, або 94 — 3 = 91).

91 стає першими двома цифрами відповіді.

Знаходимо останні дві цифри відповіді: Перемножуємо дві знайдені різниці. (3×6 = 18).

Об’єднуємо результати. Відповідь: 9118.

Цей метод спрацьовує і для чисел, які є більшими за 100. Наприклад, для 103×104 ми додаємо різниці: 103 + 4 = 107 (перші цифри), і 3×4 = 12 (останні цифри). Результат: 10712.

Недолік, який легко обійти

Єдиний нюанс: друга частина відповіді не може бути однозначним числом.

Наприклад, якщо ми множимо 98×99. Перші цифри: 98 — 1 = 97. Другі цифри: 2×1 = 2. Отже, нам не вистачає однієї цифри. Тому ми просто додаємо перед нею нуль, перетворюючи її на 02.

Результат: 9702.

Авторка відео, Домінік Міранда, стверджує, що цей трюк працює завжди. За її словами, за цим способом найлегше перемножувати числа які ближчі до сотні, а чим вона більші або менші від 100, тим складнішими стають обчислення.

«Такі техніки часто відкидають як дурні трюки, які не завжди працюють, але це наклеп! Він завжди працює, просто не завжди спрощує множення», — пояснила Домінік Міранда.

Коментатори під відео були вражені відкриттям. Багато хто дякував за лайфгак, а деякі шкодували, що не вивчили його раніше.

«Я, можливо, не так сильно ненавидів би математику, якби дізнався про ці речі», — написав один із користувачів.

