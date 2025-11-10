ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
455
1 хв

Математичний виклик для справжніх геніїв: перемістіть один сірник і виправте рівняння за 25 секунд

Прокачуємо мозок: гра з сірниками — для справжніх математичних геніїв.

Тетяна Мележик
Головоломка: переставте сірники, щоб отримати правильну відповідь

Головоломка: переставте сірники, щоб отримати правильну відповідь / © Фото з відкритих джерел

Сірники — простий, але неймовірно ефективний інструмент для тренування розуму. Вони доступні всім, легкі в користуванні і створюють чудові можливості для цікавого й корисного дозвілля.

Хочете перевірити свої здібності та відчути себе справжнім генієм математики? Спробуйте вирішити таку задачу.

Погляньте на зображення:

Головоломка для справжніх геніїв / © Фото з відкритих джерел

У рівнянні «30:10=9» допущено помилку. Ваше завдання — перемістити лише один сірник, щоб вираз став правильним. І зробити це потрібно швидко — всього за 25 секунд. Чи зможете впоратися?

Якщо ви швидко знайшли рішення і вклалися в час, вітаємо! Ви продемонстрували блискавичну реакцію та гнучкість мислення, що характерні для справжніх поціновувачів математики.

Рішення:

/ © Фото з відкритих джерел

Беремо сірник з цифри 9 і перетворюємо її на цифру 3, а зайвий сірник розміщуємо між цифрами 3 та 0.

Отримуємо правильний вираз: 3−0:10=3.

455
