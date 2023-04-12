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Мати на весілля свого сина прийшла у напівпрозорій сукні нареченої: як на це відреагували (фото)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Мати на весілля свого сина прийшла у напівпрозорій сукні нареченої: як на це відреагували (фото)

Фото: Daily Mail

Користувачі соціальних мереж поспівчували невістці епатажної свекрухи.

У США мати прийшла на весілля свого сина у напівпрозорій сукні нареченої та з букетом. Користувачі соцмереж назвали жінку "жахливою свекрухою" та розкритикували її за це. 

Про це пише dailymail.co.uk

На одному зі знімків у соціальних мережах видно, що мати нареченого стоїть поруч з нареченою, і їхні сукні виглядають майже ідентично.  Невідомо, як відреагувала наречена на такий вибір гардеробу, але у Мережі свекруху розкритикували за її вчинок. Після весілля свекруха виставила на продаж свою скандальну сукню. 

Багато хто припустив, що жінка "шукає уваги", і назвав її вчинок "жахливим".

© Daily Mail
Фото: Daily Mail

"Здається, що ніби вона не має жодних докорів сумління з приводу того, що вдягла цю сукню, і те, що вона зробила, було доречним, і заохочує інших жахливих свекрух теж одягнути її на весілля своєї невістки!", - написали у коментарях користувачі соцмереж. 

Крім того люди звернули увагу, що свекруха також була з букетом, що складно відрізнити, а хто ж з жінок справжня наречена. 

Нагадаємо, звичайна телевізійна реклама врятувала життя 66-річному Джиму Аллену, яка закликала чоловіків перевіритися на рак грудей.

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Дата публікації
Перегляди
2128
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