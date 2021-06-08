Мати одягла худі, взула кеди і прийшла до школи під виглядом своєї доньки

Жінку вирішила перевірити, як добре працює служба безпеки в американській школі, в яку ходить її тринадцятирічна донька-семикласниця.

Мати видала себе за доньку ученицю сьомого класу і пришла до школи в американському штаті Техас. Поліція відправила жінку за ґрати.

Про це повідомляє The Independent.

Мати семикласниці, 30-річна Кейсі, для переконливості одяглася у худі з молодіжним принтом, взула кеди і взяла рюкзак. Обличчя вона закрила медичною маскою. У такому вигляді Кейсі зайшла до школи і навіть віталася з керівництвом школи і вчителями.

Свої дії Кейсі знімала на відео і оприлюднила його в Мережі. За доньку жінка видавала себе протягом цілого дня і сходила на кілька уроків, перш ніж її спіймали.

"Іду до школи під виглядом моєї 13-річної дочки. Я схожа на семикласницю? Ні? Круто. Відмінно", - йдеться у дописі до відео, опублікованому жінкою на YouTube.

Жінку спіймали на брехні поліцейські, які побачили зроблені жінкою відеозаписі. Американка пояснила, що її дії були соціальним експериментом і таким чином мовляв вона хотіла перевірити систему безпеки школи.

Кейсі наголосила, що прагнула звернути увагу громадськості на проблеми безпеки через випадки масової стрілянини в американських школах. Жінку звинуватили в незаконному проникненні на територію школи і втручанні в її діяльність. Підозрювану випустили із в'язниці під заставу в майже 8 тис. доларів.

Нагадаємо, у США шкільний округ штату Огайо виплатить 3 мільйони доларів родині 8-річного Габріеля Тайя, який наклав на себе руки через булінг з боку дітей.

Як повідомлялося, в американському штаті Каліфорнія 40-річну вчительку малювання Джейн Шеттерлі звинуватили у "тривалих сексуальних відносинах" з неповнолітнім учнем, який відвідував її додаткові заняття.

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