Матір майже 20 років тримала свою доньку зв'язаною у хліву: причини

Мати заявила, що закрила доньку після того, як вона втратила двох дітей.

У Бразилії в регіоні Байшада Мараньєнсе матір майже 20 років протримала свою доньку зв'язаною у камері. 39-річну жінку врятували поліцейські, вона була знесилена та голодна.

Про це пише g1.globo.com.

Цього тижня в одному із сільських населених пунктів Бразилії поліція затримала літню жінку, яка майже 20 років тримала зв'язаною в імпровізованій камері в закинутій будівлі свою 39-річну доньку.

Жертву знайшли в імпровізованій камері зі скутими ногами і зв'язаними руками, в антисанітарних умовах, голодною і спраглою. Її мати, яка також перебувала в будинку, мала явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Фото: g1.globo.com

Потерпілу жінку госпіталізували. Причиною ув'язнення мати назвала те, що її донька в юності втратила двох дітей і нібито через це стала дуже агресивною, а тому вона закрила її у хліві.

Поліція заарештувала матір і чоловіка, який теж причетний до знущань над 39-річною жінкою. Правоохоронці встановлюють усіх підозрюваних.

Нагадаємо, в Індії 23-річний трансгендерний чоловік у середу, 8 лютого, народив немовля. Пара каже, що їх привітали "сльозами радості".

Читайте також: