Мати хлопця тепер не модно: чому жінки не показують свого партнера в соцмережах

Жінка / © Credits

Реклама

Колись публікація спільного фото з партнером у соцмережах була символом «офіційного» статусу. Але сьогодні це перетворилося на справжню дилему, а інколи й проблему. Багато жінок, від інфлюенсерок до звичайних користувачок, свідомо уникають демонстрації своїх бойфрендів чи чоловіків. І ця тенденція швидко набирає обертів.

Про це пише ВВС.

Наприклад, Тавана Мусвабурі, інфлюенсерка з 33 тисячами підписників в Instagram, свідомо не показує обличчя свого партнера. Хоча може робити натяки на його існування — фото потилиці чи два келихи вина. 24-річна дівчина пояснює це бажанням зберегти «жіночий код» — мати вигляд сильної та незалежної.

Реклама

«Не хочеться, щоб здавалося, що тобі допоміг чоловік. Мені приємніше сказати: 'Я зробила це сама'», — говорить Тавана.

Вона створила власний бренд, де хлопцеві немає місця, і не планує змінювати цю позицію навіть у разі заручин. Тавана — одна з багатьох жінок, які відкладають «офіційний запуск» своїх стосунків у соцмережах, що привернуло увагу користувачів і медіа

Чи стало соромно мати хлопця

Британський Vogue минулого місяця опублікував статтю «Чи стало тепер соромно мати хлопця?», яка стала вірусною. Авторка Шанте Джозеф стверджує, що жінки змінюють підхід до публікації своїх гетеросексуальних стосунків. Вони прагнуть «соціальних вигод» від наявності партнера, але не хочуть видаватися «одержимими хлопцем».

За словами Джозеф, часті дописи про партнера можуть здаватися «незграбними» або «культурно програшними». Вона також наголошує, що наявність хлопця більше не вважається «досягненням» чи критерієм для оцінки жінки.

Реклама

Джозеф вважає, що небажання публікувати партнерів корениться в «патріархаті» та потребі «переосмислити наші стосунки з чоловіками в нинішньому політичному кліматі».

Читайте також Вчені назвали найкращу форму самозахисту від нещастя

Вплив на аудиторію і бренд

Письменниця та інфлюенсерка Стефані Єбоа з південного Лондона пошкодувала, що опублікувала фото свого хлопця. Вона розповіла, що близько тисячі людей відписалися від неї того ж дня, пояснюючи, що більше не можуть асоціювати себе з її контентом. Єбоа розуміє, що контент про пари часто видається «солодкавим», і це викликає у людей «ніяковість».

Докторка Гілліан Брукс, доцентка Королівського коледжу Лондона, пояснює, що для тих, хто заробляє в соцмережах, це питання послідовності бренду. Інфлюенсери продають певну естетику; відхід від неї «плутає їхню базу підписників, і люди просто йдуть».

Небажання видаватися залежною та інші причини

Не лише інфлюенсерки прагнуть приватності:

Реклама

Міллі (25 років), заручена, не поспішає публікувати партнера, щоб не видаватися залежною або щоб стосунки не здавалися «усією її особистістю». Вона вважає, що постійні спільні дописи створюють враження «певної одержимості».

Шарлотта (20 років) не публікує хлопця з естетичних міркувань (мало «придатних для інстаграму» фото), а також вважає, що стосунки мають бути «приватнішими, ніж дружба». Вона не хоче робити заяву про «ідеальні стосунки», яких не існує.

Атера (21 рік) та її друзі дотримуються приватності, щоб «не наврочити» стосункам.

Страх перед «вічністю» цифрового сліду

Докторка Гвендолін Сайдман, соціальна психологиня з Університету штату Мічигану, зазначає, що необхідність ділитися особистими аспектами життя може викликати тривожність. Вона пояснює це страхом перед «вічністю» цифрових слідів:

«Люди зараз публікують менше контенту… частково тому, що вони усвідомили: все це залишається назавжди. Ти не зможеш цього позбутися, тож потрібно бути обережнішим».

Нагадаємо, сюрпризи необов’язково мають бути масштабними. Найголовніше — увага й турбота, які демонструють вашій другій половинці вашу любов і думки про неї.

Раніше повідомлялося, що коли ми надто зациклюємося на власних емоціях та автоматично вирішуємо, що чужі настрої спрямовані проти нас, ми припиняємо бачити очевидне: більшість людей живе у своїх турботах і внутрішніх бурях.