Мати немовляти поскаржилася на насильство стюарда під час годування грудьми: що він утнув

Жителька Каліфорнії Шаянн Райт, яка поскаржилась на насильство з боку стюарда / © Шаянн Райт

Реклама

Підприємниця та міська комісарка з Каліфорнії Шаянн Райт звинуватила стюарда авіакомпанії British Airways у насильницьких діях під час нічного рейсу. Інцидент стався, коли жінка годувала свою маленьку доньку грудьми.

Про це повідомляє Daily Mail.

Райт розповіла, що годувала грудьми свою семимісячну доньку під час нічного рейсу, коли стюард втрутився, через що жінка почувалася «приниженою».

Реклама

Пасажирка повідомила, що ще до початку роздавання їжі попередила екіпаж: вона вкладатиме доньку спати і просила подати вечерю пізніше. Однак це прохання відхилили. За словами Райт, стюард кілька разів грубо постукав їй по нозі, підганяючи з прийманням їжі.

«Я простягнула руку, щоб відмахнутися від нього. Тоді, не питаючи, він повністю піднімає накидку для годування. Донька прокидається. Мої груди відкриті. І він навіть не вибачається. Просто каже: «Ви хочете свою вечерю?», — розповіла жінка.

Райт додала, що стюард неодноразово порушував її особистий простір, зокрема намагався самостійно застебнути їй пасок безпеки.

«Була якась дуже ворожа, фізично нав’язлива атмосфера», — сказала вона.

Реклама

Після інциденту жінка подала скаргу до British Airways, звинувативши стюарда у сексуальних домаганнях. У компанії підтвердили, що перевірили інформацію і «зв’язалися безпосередньо з клієнткою для вирішення питання».

Втім, за словами Райт, авіакомпанія не вибачилася прямо, запропонувавши натомість спершу сертифікат на 250 дол., а пізніше збільшивши компенсацію до 1000 дол.

«Чесно кажучи, здавалося, що я скаржуся на зламані навушники. Лише погроза судовим позовом змусила їх звернути увагу», — зазначила жінка.

Вона наполягає, що British Airways має серйозніше ставитися до подібних випадків і «впровадила тренінги з чутливості», щоб уникнути подібних «порушень» у майбутньому.

Реклама

Не отримавши задовільної реакції від авіакомпанії, жінка розповіла про свій досвід у спільноті r/breastfeeding на Reddit. Її пост швидко став вірусним, зібравши понад 600 тис. переглядів.

«Це було надзвичайно підтримувально. Стільки жінок закликали мене не здаватися — і це дало мені впевненість йти далі», –» поділилася Райт.

У коментарях частина користувачів розкритикувала жінку за переліт із немовлям у бізнес-класі. Вона відповіла.

«Я заплатила стільки ж, як і всі інші. Я була під накидкою. Я відмахнулася від нього. Я нічого не могла зробити інакше. Годувати дитину — це базова потреба. Навіть накидка не є обов’язковою. Це легально скрізь, і більшість авіакомпаній це дозволяють. Те, що жінка годує, не означає, що хтось має право торкатися її, накидки чи дитини. Тримайтеся подалі від цього простору», — висловилась Райт.

Реклама

Законодавство США та Великої Британії гарантує матерям право годувати дітей грудьми під час польотів. Крім того, у США Адміністрація транспортної безпеки дозволяє перевозити грудне молоко та дитячі суміші без стандартних обмежень на рідини.

Жінка наголосила, що цей випадок зміцнив її рішучість захищати матерів від небажаних втручань у процес годування грудьми.

«Ніколи не вибачайтеся за те, що захищаєте простір, який створюєте для своєї дитини під час годування», — сказала вона в коментарі журналістам.

До слова, раніше вагітну зі скандалом зняли з літака EasyJet через алергію на тунець. Жінка поділилася, що почувалася приниженою, і сказала, що екіпаж виставив їх з мамою ворогами перед іншими пасажирами.