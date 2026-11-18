Жінка намагалася змінити форму сідниць / © Google

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У Великій Британії 33-річна мати п’ятьох дітей померла після косметичної процедури з підтяжки сідниць. Причиною смерті стало потрапляння гіалуронової кислоти, яку використовували як філер, у кровотік жінки, що спричинило емболію.

Про це повідомляє видання Metro.

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Жінці стало зле під час косметичної процедури

Еліс Вебб проходила процедуру бразильської підтяжки сідниць (BBL) у будинку знайомої в місті Глостер. Під час косметичного втручання жінка знепритомніла, після чого її доправили до Королівської лікарні Глостерширу. Попри спроби медиків реанімувати пацієнтку, вона померла.

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Процедуру проводив 34-річний Джордан Парк, який згодом також помер. На момент трагедії чоловік перебував під слідством за підозрою в ненавмисному вбивстві внаслідок грубої недбалості.

Що з’ясувала експертиза

Під час судово-медичного дослідження з’ясувалося, що гіалуронова кислота, яку використовували для збільшення сідниць, потрапила в кровоносну систему Еліс. Її сліди виявили в легенях, мозку, серці, щитоподібній залозі та нирці жінки.

Судово-медичний експерт Стівен Ледбеттер назвав причиною смерті емболію гіалуроновою кислотою внаслідок її введення в сідниці. За його словами, речовина могла потрапити в кров через пошкоджену під час процедури кровоносну судину.

Представниця родини загиблої повідомила суду, що під час косметичного втручання жінці могли ввести близько 1400 мл гіалуронової кислоти. Експерт пояснив, що більший обсяг введеної речовини потенційно збільшує кількість матеріалу, який може потрапити в кровотік.

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Коронерське дізнання щодо обставин смерті Еліс Вебб триває.

Нагадаємо, 33-річна Бріанна Лафферті через рідкісну хворобу була офіційно визнана мертвою протягом восьми хвилин. За цей час її свідомість відокремилася від тіла та потрапила у виміри, де часу не існує. Жінка повернулася до життя і розповіла, чому смерть є лише ілюзією.

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