Мати щодня таємно погрожувала доньці смертю: чим завершилась історія

Смартфон

Жителька США Кендра Лікарі протягом кількох місяців видавала себе за іншу людину (catfishing) і щодня надсилала власній доньці погрози смертю. Жінка стала героїнею реального сюжету, що ліг в основу документального фільму Netflix.

Про це пише LADbible.

У стрічці Unknown Number: The High School Catfish розповідається про підлітку Лорін Лікарі та її хлопця Оуена. Вони почали отримувати дивні повідомлення від невідомого абонента, які з часом переросли у щоденні погрози смертю та жорстокі образи.

Спершу розслідуванням займалася поліція. Підозри падали на друзів та однокласників Лорін, однак розкрити справжнього відправника не вдавалося.

Коли ситуація вийшла з-під контролю, до справи долучилося ФБР. Зрештою слідство вивело на шокувальний факт: авторкою повідомлень виявилася мати дівчини — Кендра Лікарі. Саме вона систематично надсилала доньці образи та погрози.

Глядачі Netflix були приголомшені, дізнавшись правду. Тим більше, що Кендра стверджувала: вона «не починала надсилати повідомлення, але згодом приєдналася».

Що чекало на матір?

Жінка визнала себе винною у двох пунктах звинувачення щодо переслідування неповнолітньої. Суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 19 місяців до 5 років.

8 серпня 2024 року Кендра вийшла з в’язниці. Вона заявила про бажання залишатися у житті доньки та навіть погодилася взяти участь у документальному проєкті Netflix.

Кендра Лікарі, яка таємно погрожувала власній доньці / © Департамент виправних установ Мічигану

Режисерка стрічки Скай Боргман розповіла, що отримати згоду матері на інтерв’ю «було довгим процесом», але з часом вона погодилася. Боргман додала, що Кендра «щиро шкодує, що серйозно зруйнувала свої стосунки з донькою, найімовірніше у негативний спосіб». Вона також замислилася: «Чи будуть у них стосунки? Чи зможуть вони це пережити? Я не знаю. Напевно, якісь стосунки залишаться. Але чи будуть вони такими ж, як раніше? Абсолютно ні. Це неможливо».

2023 року Лорін «просто хотіла повернути маму у своє життя». Але коли команда документалістів повернулася через рік, її ставлення, за словами Боргман, уже змінилося. Під час другого інтерв’ю підлітка «вирішила підходити до стосунків із більшою обережністю».

Нині Лорін живе з батьком Шоном, який має повну опіку над нею.

Під час знімань документального фільму Кендра розплакалася і не стримувала емоцій.

«Це був дуже емоційний день у нашому домі, день плутанини. Кожен із нас робить помилки, ніхто не прожив ідеального життя, і, якщо чесно, багато хто, ймовірно, порушував закон хоча б раз у житті, просто їх не спіймали. Я знаю, що для когось я — заголовок, лиходійка, погана мама чи ще хтось. Але це тому, що вони знають лише маленький шматок моєї історії. Вони не знають її повністю», — розповіла Кендра.

До слова, раніше 34-річну блогерку з Австралії звинуватили в тому, що вона труїла власну дитину, фотографувала її страждання та болі, щоб отримати пожертви від довірливих підписників.