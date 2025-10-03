Мати трьох дітей померла від удару струмом, коли тримала в руках iPhone

iPhone

В ірландському Дубліні трагічно загинула 46-річна Енн-Марі О'Горман. Матір трьох дітей загинула після того, як її вдарило струмом під час приймання ванни. Вона тримала в руках свій iPhone, підключений до зарядного пристрою

Про це повідомляє видання People.

Мертву дружину виявив її чоловік. Він розповів, що, намагався витягнути Енн-Марі з води, коли сам відчув удар струмом. Джо також помітив її iPhone у її руках та кабель у воді.

Патологоанатом підтвердив, що причиною смерті став електричний шок. Фахівці зафіксували опіки на грудях та лівій руці загиблої. За їхніми даними, немає жодних ознак того, що інші проблеми зі здоров'ям матері трьох дітей сприяли її смерті. Результати токсикологічних тестів на наркотики та алкоголь також дали негативний результат.

Причиною смерті Енн-Марі було визнано ураження електричним струмом від зарядного кабелю та телефону, коли вона перебувала у ванні.

Інженер-консультант з судових розслідувань Пол Коллінз заявив суду, що, ймовірно, телефон жінки впав у воду. Намагаючись схопити його, її правий палець торкнувся насадки для душу, що призвело до ураження її струмом.

“Дивно це говорити, але якби вона не вийняла руку з ванни, то, мабуть, була б досі жива”, - висловився він.

Говорячи про важливість невикористання пристроїв у ванній кімнаті поблизу води, Коллінз сказав: «Залиште їх на туалетному столику. Неважливо, заряджаються вони чи ні».

Чоловік О'Горман висловив обурення щодо реклами сучасних смартфонів, яка говорить про їхню водонепроникність. На його думку, це створює у користувачів хибне враження, що телефон можна безпечно тримати поряд з водою.

Нагадаємо, ми писали про те, що хлопець продав нирку заради iPhone та iPad 2. До такого кроку він вдався у 17-річному віці. Зараз йому 31 рік, і він, як і раніше, страждає від наслідків цього рішення.