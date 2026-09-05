Мати втратила 23-річну доньку через популярну рослинну добавку: вона попередила про небезпеку

Кратом. Фото: Uomo vitruviano/CC BY-SA 3.0

Реклама

23-річна Кілі Рустічі померла після вживання кратому — рослинної добавки, яку у США можна було легально придбати без рецепта. Після смерті доньки її мати Тія закликала людей не вважати такі продукти безпечними лише через їхнє рослинне походження.

Про це повідомило видання LADBible.

Реклама

Кілі померла 1 березня 2025 року. Причиною її смерті назвали передозування кратомом — продуктом, який отримують із листя дерева Mitragyna speciosa та рекламують, зокрема, як засіб проти болю і для покращення сну.

Реклама

«Кратом убив мою доньку», — заявила Тія Рустічі в коментарі The Wall Street Journal. За її словами, одним із найнебезпечніших міфів про цю добавку є переконання, що натуральне походження автоматично робить її безпечною.

В інтерв’ю Sky News жінка розповіла, що їй досі важко дивитися на фотографії Кілі та усвідомлювати, що доньки більше немає. Тія сказала, що вже ніколи не побачить, якою жінкою могла б стати її донька, і не матиме від неї онуків.

Що відомо про кратом

Кратом отримують із листя вічнозеленого дерева Mitragyna speciosa. За даними клініки Mayo, його вживання пов’язане з ризиком розвитку залежності, а сам продукт там називають небезпечним та неефективним.

Серед можливих побічних ефектів називають нудоту, блювання, втрату ваги, пошкодження печінки, біль у м’язах і підвищення артеріального тиску. Також повідомлялося про сплутаність свідомості, галюцинації, судоми та депресивні симптоми.

Реклама

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) рекомендує не вживати кратом, а Управління з боротьби з наркотиками (DEA) відносить його до речовин, що викликають занепокоєння.

За даними американських Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), від 2020-го до 2024 року кратом виявили у понад 5200 випадках смертельного передозування.

Водночас у Mayo Clinic також наголошують, що більшість летальних випадків, пов’язаних із кратомом, передбачали вживання інших шкідливих речовин. Смерті безпосередньо від передозування кратомом вважаються рідкісними.

Зазначимо, що від листопада 2024 року в Україні кратом та один із його основних компонентів — мітрагінін — внесені до переліку психотропних речовин, обіг яких обмежено. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Реклама

Нагадаємо, Сіан Дуглас роками списував біль у нозі на можливу спортивну травму і не підозрював про рак. Діагноз заскочив 21-річного студента у Starbucks лише за десять хвилин до прийому лікаря.

Новини партнерів

Новини партнерів