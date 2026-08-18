ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
2 хв

Мати забила на сполох через висип у доньки: хвороба забрала життя дитини за кілька місяців

Рідні запевняли Лорен Бенхем, що з її маленькою донькою все гаразд, однак мати вирішила не ігнорувати тривожні симптоми. Обстеження показало нейробластому четвертої стадії.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Висип і здуття живота у немовляти виявилися ознаками раку

Висип і здуття живота у немовляти виявилися ознаками раку / © pixabay.com

Лорен Бенхем закликала батьків уважно реагувати на незвичні симптоми у дітей після того, як її маленькій доньці Неллі діагностували нейробластому четвертої стадії. Першими змінами, які насторожили жінку, були висип, а також твердий і здутий живіт шестимісячної дівчинки.

Про це повідомило видання Mirror.

29-річна мешканка Саутенд-он-Сі згадує, що від самого початку відчувала: зі здоров’ям доньки щось негаразд. Побачивши висип, вона навіть припустила, що у Неллі може бути менінгіт. Це відбувалося під час пандемії Covid-19, тому жінка показувала фотографії дитини рідним і друзям. Вони намагалися її заспокоїти та говорили, що не бачать приводу для занепокоєння.

«Я думала, що в неї менінгіт через висип. Це було під час пандемії, тому я не могла бачитися з людьми і покладалася на те, що надсилаю фотографії друзям та родині. Усі запевняли мене, що з нею все гаразд, але мамина інтуїція завжди правильна», — зазначила жінка.

Однак Бенхем вирішила не чекати та звернулася по медичну допомогу. Дівчинку направили на обстеження, і через чотири дні, у липні 2020 року, батькам повідомили, що у Неллі нейробластома четвертої стадії. Це рідкісний агресивний вид раку, який найчастіше діагностують у дітей молодших п’яти років.

Після встановлення діагнозу розпочалося тривале лікування, яке тривало близько восьми місяців. У січні 2021 року Неллі перенесла операцію після курсу хіміотерапії. Хірургам вдалося повністю видалити основну пухлину.

«Неллі справлялася з лікуванням, як справжній воїн. Жодної хвороби, майже жодних сліз; вона просто з силами подолала це і допомогла мені. Вона була такою, такою хороброю, такою сильною і так добре впоралася», — заявилв Бенхем.

Втім, невдовзі мати знову звернула увагу на зміни у самопочутті дівчинки. Вона наполягла, щоб доньку додатково обстежили. Результати показали, що хвороба повернулася, а рак уже поширився на мозок.

У березні 2021 року Неллі померла. Дівчинці було лише 14 місяців.

Згодом Лорен народила ще двох дітей — синів. Вона розповідає хлопчикам про їхню старшу сестру та ділиться історією Неллі, сподіваючись, що її досвід спонукатиме інших батьків не залишати без уваги незвичні зміни у стані дітей.

Бенхем наголошує: якщо поведінка або самопочуття дитини викликають занепокоєння, варто звернутися до лікаря, навіть якщо близькі переконують, що причин хвилюватися немає. Серед симптомів, на які вона радить звертати увагу, — незрозумілі ущільнення або пухлини, тривала лихоманка, головний біль, синці без очевидної причини, кульгавість, здуття живота та часті інфекції.

Нагадаємо, раніше незрозумілий висип на тілі змусив дівчину викинути нові речі з дому та віддати акваріумних рибок. Проте справжню причину небезпечного стану медики встановили лише після тривалих обстежень.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie