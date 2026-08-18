Мати забила на сполох через висип у доньки: хвороба забрала життя дитини за кілька місяців

Висип і здуття живота у немовляти виявилися ознаками раку / © pixabay.com

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Лорен Бенхем закликала батьків уважно реагувати на незвичні симптоми у дітей після того, як її маленькій доньці Неллі діагностували нейробластому четвертої стадії. Першими змінами, які насторожили жінку, були висип, а також твердий і здутий живіт шестимісячної дівчинки.

Про це повідомило видання Mirror.

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29-річна мешканка Саутенд-он-Сі згадує, що від самого початку відчувала: зі здоров’ям доньки щось негаразд. Побачивши висип, вона навіть припустила, що у Неллі може бути менінгіт. Це відбувалося під час пандемії Covid-19, тому жінка показувала фотографії дитини рідним і друзям. Вони намагалися її заспокоїти та говорили, що не бачать приводу для занепокоєння.

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«Я думала, що в неї менінгіт через висип. Це було під час пандемії, тому я не могла бачитися з людьми і покладалася на те, що надсилаю фотографії друзям та родині. Усі запевняли мене, що з нею все гаразд, але мамина інтуїція завжди правильна», — зазначила жінка.

Однак Бенхем вирішила не чекати та звернулася по медичну допомогу. Дівчинку направили на обстеження, і через чотири дні, у липні 2020 року, батькам повідомили, що у Неллі нейробластома четвертої стадії. Це рідкісний агресивний вид раку, який найчастіше діагностують у дітей молодших п’яти років.

Після встановлення діагнозу розпочалося тривале лікування, яке тривало близько восьми місяців. У січні 2021 року Неллі перенесла операцію після курсу хіміотерапії. Хірургам вдалося повністю видалити основну пухлину.

«Неллі справлялася з лікуванням, як справжній воїн. Жодної хвороби, майже жодних сліз; вона просто з силами подолала це і допомогла мені. Вона була такою, такою хороброю, такою сильною і так добре впоралася», — заявилв Бенхем.

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Втім, невдовзі мати знову звернула увагу на зміни у самопочутті дівчинки. Вона наполягла, щоб доньку додатково обстежили. Результати показали, що хвороба повернулася, а рак уже поширився на мозок.

У березні 2021 року Неллі померла. Дівчинці було лише 14 місяців.

Згодом Лорен народила ще двох дітей — синів. Вона розповідає хлопчикам про їхню старшу сестру та ділиться історією Неллі, сподіваючись, що її досвід спонукатиме інших батьків не залишати без уваги незвичні зміни у стані дітей.

Бенхем наголошує: якщо поведінка або самопочуття дитини викликають занепокоєння, варто звернутися до лікаря, навіть якщо близькі переконують, що причин хвилюватися немає. Серед симптомів, на які вона радить звертати увагу, — незрозумілі ущільнення або пухлини, тривала лихоманка, головний біль, синці без очевидної причини, кульгавість, здуття живота та часті інфекції.

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Нагадаємо, раніше незрозумілий висип на тілі змусив дівчину викинути нові речі з дому та віддати акваріумних рибок. Проте справжню причину небезпечного стану медики встановили лише після тривалих обстежень.

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