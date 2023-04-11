Мав 1% шансів вижити: студент випив 750 мл рому за 30 хвилин і ледь не помер

Хлопець знепритомнів і його просто залишили на парковці біля лікарні.

21-річний Бенджамін Бреннан випив надто багато рому за пів години і ледь не помер.

Лікарі дали йому 1% шансів на виживання після випитої надмірної кількості алкоголю під час ритуалу ініціації. Як пише dailystar.co.uk, хлопець знепритомнів і його викинули біля лікарні.

Студент університету штату Сан-Дієго подав позов проти студентського об’єднання Kappa Sigma та дев'яти колишніх членів через те, що передбачуваний ритуал дідівщини пішов не так, як треба. У скарзі стверджується, що у квітні 2021 року, коли йому було лише 19 років, його змусили випити 750 мл рому за 30 хвилин.

Бенджамін Бреннан / Фото: dailystar.co.uk

Також повідомляється, що коли Бенджамін більше не міг стояти чи говорити, то члени братства били його веслами та іншими предметами. Далі вони залишили його непритомне тіло на автостоянці лікарні. Пізніше співробітники лікарні знайшли його та підключили до системи життєзабезпечення.

"Згодом персонал лікарні виявив позивача Бреннана у несвідомому стані, блювоті та відсутності захисту дихальних шляхів. Його підключили до апарату життєзабезпечення, інтубували, і лікарі дали йому 1% шанс на виживання через його важкий стан і рівень вмісту алкоголю в крові. У його організмі також було виявлено тетрагідроканнабінол або ТГК.Бреннан дивом вижив і перебуває на дуже довгому та важкому шляху до одужання", - йдеться у скарзі.

Бенджамін Бреннан / Фото: dailystar.co.uk

Також стверджується, що члени братства Kappa Sigma намагалися приховати те, що сталося, заявивши слідчим, що вони не мають до цього жодного стосунку.

Зі свого боку, адвокат Бреннана сказав: "Він не може працювати, і ми не знаємо, чи зможе. Нині він не може повернутися до навчання. Він страждатиме".

А виконавчий директор Kappa Sigma Мітчелл Б. Вілсон заявив, що братство "уважно розгляне позов".

Нагадаємо, у США вчителька середньої школи організувала у своєму класі незаконний бійцівський клуб із правилами. Вона дозволяла учням битися "30 секунд, без криків і телефонів".

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