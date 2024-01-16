Мавпа вкрала, порвала та погризла паспорт туристки під час її відпочинку на Балі – відео

Туристка на Балі була шокована і не знала, що робити, коли нахабна мавпа пошматувала її паспорт.

Про це пише news.com.au.

Відео злощасного інциденту було опубліковано на сторінці Instagram Idiots in Bali.

Коли тварина отримала в свої руки безцінний документ, його власниця намагалася умовити пустотливу мавпу повернути його в обмін на аркуш паперу, але вона відмовилася його віддати.

Один із користувачів соціальних мереж пожартував, що принаймні жінка має відеодокази, які вона може показати імміграційній службі, щоб довести, що інцидент мав місце.

Інший був менш прагматичний і пожартував: "Не грайте з гангстером".

Також юзерів стривожило те, що жінка принесла свій паспорт до вольєра для мавп: "Тяжкий урок", "Хто скрізь носить із собою паспорт?".

Голова австралійської страхової компанії Джо Макколі заявила, що в деяких з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Балі мешкають мавпи, які мають пустотливі звички.

"Хоча вони можуть здатися чарівними та милими, дуже важливо виявляти обережність і усвідомленість під час вашого візиту, щоб не потрапити в біду", - сказала вона.

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Макколі порадила мандрівникам поважати простір мавпи та уникати зорового контакту.

"Ці мавпи населяють різні храми та природні житла по всьому острову, і хоча може здатися, що вони звикли до присутності людини, вони, як і раніше, залишаються дикими тваринами", — попередила вона. "Зберігайте шанобливу дистанцію та уникайте прямого зорового контакту, оскільки це може бути розцінено як загрозу. Безпека ваших речей не менш важлива. Мавпи відомі своєю цікавістю і без вагань крадуть їжу, сонцезахисні окуляри або щось блискуче, що впадає у вічі. Тримайте свої сумки, головні убори та сонцезахисні окуляри надійно застебнутими, щоб запобігти будь-яким нещасним випадкам. Годування людською їжею може порушити їхній природний раціон і призвести до проблем зі здоров'ям. Крім того, це може спонукати їх агресивно наближатися до людей у пошуках закусок".

Нагадаємо, розлючений пасажир вдарив пілота літака. Стало відомо, що йому не сподобалося.

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